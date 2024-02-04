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Англия
04 февраля 2024, 10:53 | Обновлено 04 февраля 2024, 11:15
1382
1

Почеттино дал совет Мудрику, чтобы стать игроком старта Челси

Аргентинский тренер – о потенциале украинского полузащитника

04 февраля 2024, 10:53 | Обновлено 04 февраля 2024, 11:15
1382
1
Почеттино дал совет Мудрику, чтобы стать игроком старта Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик и Маурисио Почеттино

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказал мнение о положении в команде украинца Михаила Мудрика, который, как известно, в последнее время стал получать меньше игровой практики, нежели было ранее.

«Мудрик вышел в старте против «Мидлсбро» в полуфинале кубка, а это была одна из наших важнейших игр. Да, сейчас он на скамейке запасных. Послушайте, речь идет о форме по ходу сезона – если вы сохраняете форму и являетесь лучшим на каждой тренировке. Мы, как тренерский штаб, – меритократия – мы будем играть с игроками, которые будут стараться изо всех сил на поле.

Я думаю, что он молодой парень, который приехал сюда год назад. Мы знаем обстоятельства [перехода]. Конечно, ему нужно совершенствоваться. У него потрясающие качества и потенциал, но это [командная] игра, а не теннис.

У нас есть игроки, которым нужно выступать в группе. Если ты видишь его, то это потрясающе. Однако после нужно адаптироваться и играть за команду – ему нужно адаптироваться, а на все это нужно время», – заявил Почеттино.

В нынешнем сезоне Михаил Мудрик провел за «Челси» 24 матча, забил 4 гола, сделал 1 ассист.

Ранее Маурисио Почеттино дал оценку важности промаха Михаила Мудрика в матче АПЛ с «Ливерпулем».

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Маурисио Почеттино Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Evening Standard
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Андрій Шевченко
Та пристрельте вже хтось того пудрика щоб не мучився.
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