Почеттино дал совет Мудрику, чтобы стать игроком старта Челси

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказал мнение о положении в команде украинца Михаила Мудрика, который, как известно, в последнее время стал получать меньше игровой практики, нежели было ранее.

«Мудрик вышел в старте против «Мидлсбро» в полуфинале кубка, а это была одна из наших важнейших игр. Да, сейчас он на скамейке запасных. Послушайте, речь идет о форме по ходу сезона – если вы сохраняете форму и являетесь лучшим на каждой тренировке. Мы, как тренерский штаб, – меритократия – мы будем играть с игроками, которые будут стараться изо всех сил на поле.

Я думаю, что он молодой парень, который приехал сюда год назад. Мы знаем обстоятельства [перехода]. Конечно, ему нужно совершенствоваться. У него потрясающие качества и потенциал, но это [командная] игра, а не теннис.

У нас есть игроки, которым нужно выступать в группе. Если ты видишь его, то это потрясающе. Однако после нужно адаптироваться и играть за команду – ему нужно адаптироваться, а на все это нужно время», – заявил Почеттино.

В нынешнем сезоне Михаил Мудрик провел за «Челси» 24 матча, забил 4 гола, сделал 1 ассист.

Ранее Маурисио Почеттино дал оценку важности промаха Михаила Мудрика в матче АПЛ с «Ливерпулем».