Почеттино дал оценку важность промаха Мудрика в матче с Ливерпулем

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино дал оценку поражению команды со счетом 1:4 от «Ливерпуля» в 22-м туре Английской Премьер-лиги.

Среди прочего аргентинец заявил, что итоговый расклад сил мог быть иным, реализуй украинец Михаил Мудрик свой момент во втором тайме встречи.

«Дело не в поиске оправданий. Я думаю, что наша игра была хуже. Они заслужили победу, они были лучше нас. Честно говоря, мы выступили не так, как хотели. Они были лучше нас с первого действия.

Было ясно, что они были более агрессивны, чем мы. Нам было трудно подключиться и играть. Всегда, когда мы отбирали мяч первым или вторым касанием, мы так легко отдавали его снова. Во всех областях они были лучше нас, поэтому и победили.

Во втором тайме при счете 2:0 у Мудрика был большой шанс. Если бы он забил, возможно, это придало бы нам уверенности и мы бы играли лучше, а также с учетом пенальти в игре на Нкунку. Возможно, на тот момент мы были бы в игре со счетом 2:2. Но даже если бы мы забили оба гола и сыграли вничью, я был бы разочарован, потому что наша игра была не очень хорошей», – признался Почеттино после матчи.

«Челси» в таблице АПЛ занимает 10-е место, имея 31 очко. «Ливерпуль» единолично лидирует с 51 пунктом в активе.