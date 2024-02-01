Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Почеттино дал оценку важность промаха Мудрика в матче с Ливерпулем
Англия
01 февраля 2024, 07:10 | Обновлено 01 февраля 2024, 07:17
902
0

Почеттино дал оценку важность промаха Мудрика в матче с Ливерпулем

Аргентинский тренер – о поединке с «красными» в АПЛ

01 февраля 2024, 07:10 | Обновлено 01 февраля 2024, 07:17
902
0
Почеттино дал оценку важность промаха Мудрика в матче с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино дал оценку поражению команды со счетом 1:4 от «Ливерпуля» в 22-м туре Английской Премьер-лиги.

Среди прочего аргентинец заявил, что итоговый расклад сил мог быть иным, реализуй украинец Михаил Мудрик свой момент во втором тайме встречи.

«Дело не в поиске оправданий. Я думаю, что наша игра была хуже. Они заслужили победу, они были лучше нас. Честно говоря, мы выступили не так, как хотели. Они были лучше нас с первого действия.

Было ясно, что они были более агрессивны, чем мы. Нам было трудно подключиться и играть. Всегда, когда мы отбирали мяч первым или вторым касанием, мы так легко отдавали его снова. Во всех областях они были лучше нас, поэтому и победили.

Во втором тайме при счете 2:0 у Мудрика был большой шанс. Если бы он забил, возможно, это придало бы нам уверенности и мы бы играли лучше, а также с учетом пенальти в игре на Нкунку. Возможно, на тот момент мы были бы в игре со счетом 2:2. Но даже если бы мы забили оба гола и сыграли вничью, я был бы разочарован, потому что наша игра была не очень хорошей», – признался Почеттино после матчи.

«Челси» в таблице АПЛ занимает 10-е место, имея 31 очко. «Ливерпуль» единолично лидирует с 51 пунктом в активе.

По теме:
Клопп оценил матч с Челси и заявил, что Нуньесу немного не повезло
Стала известна оценка Ярмолюка за 41 минуту матча Тоттенхэм – Брентфорд
Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Прогноз, анонс на матч чемпионата Англии
Маурисио Почеттино Челси Ливерпуль - Челси Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль
Источник ФК Челси
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо интересуется центральным защитником олимпийской сборной Колумбии
Футбол | 01 февраля 2024, 04:18 0
Динамо интересуется центральным защитником олимпийской сборной Колумбии
Динамо интересуется центральным защитником олимпийской сборной Колумбии

Брайан Себальос из «Форталезы» попал в зону интересов украинского клуба

Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Футбол | 31 января 2024, 09:20 0
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф

Турнир состоится с 13 января по 11 февраля в Кот-д'Ивуаре

Легкая победа красных. Ливерпуль забил четыре гола Челси
Футбол | 01.02.2024, 00:13
Легкая победа красных. Ливерпуль забил четыре гола Челси
Легкая победа красных. Ливерпуль забил четыре гола Челси
Шевченко рассказал, за какую национальную сборную будет играть его сын
Футбол | 31.01.2024, 21:13
Шевченко рассказал, за какую национальную сборную будет играть его сын
Шевченко рассказал, за какую национальную сборную будет играть его сын
ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ
Футбол | 31.01.2024, 07:20
ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ
ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ястремская переиграла нейтральную теннисистку в 1-м раунде турнира в Линце
Ястремская переиграла нейтральную теннисистку в 1-м раунде турнира в Линце
31.01.2024, 17:14 12
Теннис
Президент WBC рассказал, будет ли реванш между Фьюри и Усиком
Президент WBC рассказал, будет ли реванш между Фьюри и Усиком
30.01.2024, 20:02 3
Бокс
Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест
Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест
31.01.2024, 10:30 37
Футбол
Зидан возвращается к работе? Назван топ-клуб, который он может возглавить
Зидан возвращается к работе? Назван топ-клуб, который он может возглавить
31.01.2024, 11:53 9
Футбол
Холанд задумался об уходе из Сити. Стала известна причина такого решения
Холанд задумался об уходе из Сити. Стала известна причина такого решения
31.01.2024, 12:53 7
Футбол
Первая победа в 2024 году. Динамо крупно обыграло Пахтакор
Первая победа в 2024 году. Динамо крупно обыграло Пахтакор
30.01.2024, 17:48 184
Футбол
Топ-клуб Италии предложил Шахтеру странное соглашение по трансферу Судакова
Топ-клуб Италии предложил Шахтеру странное соглашение по трансферу Судакова
30.01.2024, 19:28 6
Футбол
Бывший чемпион мира рассказал, почему Усик комфортно победит Фьюри
Бывший чемпион мира рассказал, почему Усик комфортно победит Фьюри
30.01.2024, 21:07 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем