Стало известно, сколько Челси заплатит Почеттино в случае увольнения

Лондонский «Челси» в случае увольнения аргентинского тренера Маурисио Почеттино будет вынужден выплатить ему и его тренерскому штабу компенсацию в размере 10 миллионов фунтов стерлингов, сообщает британское издание Daily Mail.

Интересно, что у «синих» сейчас и так есть проблемы с финансами, поэтому они вынуждены продавать футболистов.

В этом сезоне «Челси» провел 23 матча в Английской Премьер-лиге, набрав 31 очко. Команда идет на 11-м месте в турнирной таблице.

Маурисио Почеттино возглавил лондонский клуб летом 2023 года и подписал контракт до завершения сезона 2024/25 с возможностью пролонгации еще на 1 год.

Ранее сообщалось, что заменить Маурисио Почеттино в «Челси» может главный тренер «Байера» Хаби Алонсо.