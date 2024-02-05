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Англия
05 февраля 2024, 20:32 | Обновлено 05 февраля 2024, 20:33
2104
2

Стало известно, сколько Челси заплатит Почеттино в случае увольнения

Уход аргентинского специалиста обойдется лондонцам в большую сумму денег

05 февраля 2024, 20:32 | Обновлено 05 февраля 2024, 20:33
2104
2
Стало известно, сколько Челси заплатит Почеттино в случае увольнения
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Челси» в случае увольнения аргентинского тренера Маурисио Почеттино будет вынужден выплатить ему и его тренерскому штабу компенсацию в размере 10 миллионов фунтов стерлингов, сообщает британское издание Daily Mail.

Интересно, что у «синих» сейчас и так есть проблемы с финансами, поэтому они вынуждены продавать футболистов.

В этом сезоне «Челси» провел 23 матча в Английской Премьер-лиге, набрав 31 очко. Команда идет на 11-м месте в турнирной таблице.

Маурисио Почеттино возглавил лондонский клуб летом 2023 года и подписал контракт до завершения сезона 2024/25 с возможностью пролонгации еще на 1 год.

Ранее сообщалось, что заменить Маурисио Почеттино в «Челси» может главный тренер «Байера» Хаби Алонсо.

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Источник Daily Mail
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Gargantua
второй провал после ПСЖ.
похоже Почеттино все.
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