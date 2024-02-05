Ярно ДЕ ВЛИСХАУЭР: «Лассина Траоре наберет форму до конца сезона»

Тренер по физподготовке «Шахтера» Ярно Де Влисхауэр рассказал о впечатлениях от первых недель сборов.

– Вы работаете с Траоре, который находится на последнем этапе восстановления. Как прокомментируете этот процесс и когда мы сможем увидеть его на поле?

– У Лассина уже были две серьезные травмы за последние полтора сезона, поэтому нам следует быть осмотрительными. Но сейчас у него все отлично, он идеально проходит подготовку, выполняет то, чего мы от него требуем. Каждый день работаем по три-четыре часа с большой интенсивностью. Надеюсь, доведем его до нужных кондиций через четыре-пять недель. Сейчас мы стараемся этого добиться, но никогда нельзя знать заранее. Он отлично справляется, я поражен его уровнем и профессионализмом в психологическом и физическом плане. Делаем большие шаги, чтобы Лассина принял форму до конца сезона. Будем стараться сделать важное дело для клуба.

– Вы играли и работали в чемпионате Бельгии. Что можете сказать о разнице между украинским и бельгийским футболом, каковы главные отличия?

– Что касается индивидуальных качеств, они, безусловно, лучше. Многие молодые бельгийские игроки начинают в Бельгии и пытаются на следующем этапе выйти на другой европейский турнир, как и «Шахтер». У Бельгии много молодых футболистов, в «Шахтере» тоже немало молодых игроков с большим потенциалом. Считаю, это шаг вперед для большого клуба, но интенсивность, безусловно, является самым большим отличием. Это то, что я увидел в течение первых десяти дней. Жду еврокубковых матчей, и, по моему мнению, главным отличием является интенсивность. Качество паса, принятие решений, физические показатели, безусловно, на более высоком уровне, чем в Бельгии.

– Каков план команды на этих сборах?

– Есть четыре недели тренировочных сборов в Турции. Тренер хочет, чтобы занятия проходили с высокой интенсивностью. Это отличается от того, что было раньше, поэтому мы должны убедиться, что каждый футболист может играть с максимальной интенсивностью, и это значит, что мы, тренеры по физподготовке, должны тренировать мышцы и работать над физической формой игроков – это те вещи, которые нам следует подготовить к матчам Лиги Европы, где уровень интенсивности выше. Тренируемся дважды почти каждый день, что свидетельствует о высоких нагрузках. Поэтому тренеры по физподготовке должны работать над восстановлением, растяжением, чтобы предотвратить травмы и чтобы футболисты могли демонстрировать высокую интенсивность, которую требует тренер, чтобы играть и достигать нужных нам результатов.

– Вы очень положительный человек. Какой у вас жизненный принцип?

– Несмотря на то, какую работу вы выполняете, хоть это и важно для тренера по физподготовке, главное – привносить положительные эмоции. Если игрок в начале дня даже во время завтрака видит, что вы делитесь энергией и позитивом, для него это уже хороший старт. Обычно футболисты начинают день с нами – с занятий здесь, в тренажерном зале, чтобы проснуться, зарядиться энергией и положительными эмоциями. Для игроков это всегда самый лучший вариант – начать тренировку энергично, что является нашей работой. Мы должны привносить позитив, но это также особенность моего характера, поэтому я делаю это охотно.

– У нас очень позитивные и активные болельщики. Может быть, хотите что-то им сказать?

– Верю, что у меня положительное влияние, и мы однозначно можем достичь хорошего результата относительно физической формы и техники. И, по-моему, мы на правильном пути, чтобы дойти до конца сезона с большими достижениями. Я действительно в это верю. И после десяти дней здесь уже вижу хорошие признаки, которые могут привести к отличным результатам.