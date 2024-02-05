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Украина. Премьер лига
05 февраля 2024, 21:51 | Обновлено 05 февраля 2024, 23:08
219
2

Ярно ДЕ ВЛИСХАУЭР: «Шахтер – это семья, где работает немало хороших людей»

Тренер по физподготовке «Шахтера» рассказал о своей роли в тренерском штабе

05 февраля 2024, 21:51 | Обновлено 05 февраля 2024, 23:08
219
2
Ярно ДЕ ВЛИСХАУЭР: «Шахтер – это семья, где работает немало хороших людей»
ФК Шахтер Донецк. Ярно Де Влисхауэр

Тренер по физподготовке «Шахтера» Ярно Де Влисхауэр рассказал о своей роли в тренерском штабе и впечатлениях от первых недель сборов:

– Ярно, вы присоединились к тренерскому штабу «Шахтера» в начале сборов. Какие первые впечатления от пребывания в команде?

– Я слышал о «Шахтере», что этот клуб – семья, где работает немало хороших людей. Когда оказались здесь, многие меня обняли, поздоровались. Я почувствовал то, что чувствовал в предыдущем клубе, и с первого дня вспомнил те вещи, что слышал о «Шахтере», так что было очень приятно.

– Как вы получили предложение присоединиться к «Шахтеру» и что стало ключевым фактором в принятии этого решения?

– Безусловно, это большой клуб, который я знаю уже давно – с бразильскими футболистами, отличным стилем игры. У него большая история. Я слежу за футболом с раннего возраста, поэтому знаю «Шахтер» как действительно большой клуб в Европе. Конечно, для меня серьезный вызов работать здесь и добиться чего-нибудь значительного с командой. Думаю, что все бельгийцы знают «Шахтер», ведь это очень популярный клуб.

– Вы сказали, что «Шахтер» – большой клуб с большой историей. А какие у вас ассоциации с клубом?

– Повторюсь, это семья. И это очень приятно. Вижу, что команда сплоченная: игроки, штаб – как большая семья. Они любят друг друга, часто шутят и много внимания уделяют тренировкам. Во время тренировок я вижу большую интенсивность, концентрацию, футболисты стремятся побольше работать, и мне как тренеру по физподготовке это очень нравится. Они стараются выполнять дополнительные упражнения индивидуально. Очень приятно видеть большой клуб и большие амбиции. После десяти дней пребывания здесь я увидел именно те амбиции, которые и ожидал.

– Расскажите о своих обязанностях.

– Они почти идентичны тем, которые у нас были в Бельгии в клубе «Зюлте Варегем», – это все, что касается физической подготовки. Рул Тамбер попросил меня присоединиться к «Шахтеру» и уже работающим тренерам, чтобы подготовить физическую структуру, вывести игроков на максимально высокий уровень интенсивности, избежать их травм – это задача номер один. А вторая задача – обеспечить более высокий результат. Следовательно, не допускать травмирования игроков – это первое, а второе – помогать им каждый раз становиться лучше. Конечно, мы стараемся добиться того, чтобы никто в составе не имел повреждений, иногда это возможно, иногда нет. Но мы стремимся к этому достичь и усовершенствовать футболистов, чтобы подготовить их физически и психологически, что является дополнительным вызовом для меня как для тренера по физподготовке.

– А что вы можете сказать об уровне физического состояния футболистов?

– Чемпионат в Бельгии также довольно сложный физически, но здесь я наблюдаю очень высокую интенсивность и качество. Эти два фактора и делают «Шахтер» выдающимся клубом, а команду – значительной и сильной с точки зрения качеств и физической формы. Уровень сравним с тем, что был в Бельгии, однако здесь есть дополнительная интенсивность и качества.

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Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
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