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Чемпионат Италии
Рома
05.02.2024 21:45 – FT 4 : 0
Кальяри
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
05 февраля 2024, 23:39 | Обновлено 06 февраля 2024, 00:20
185
0

Волки в огне. Рома дома уничтожила Кальяри и поднялась в топ-5

Матч закончился со счетом 4:0 в пользу хозяев

05 февраля 2024, 23:39 | Обновлено 06 февраля 2024, 00:20
185
0
Волки в огне. Рома дома уничтожила Кальяри и поднялась в топ-5
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 5 февраля 2024 года, состоялся матч 23-го тура чемпионата Италии между римской «Ромой» и «Кальяри». Игра закончилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча с самого начала пошла по сценарию «волков», ведь уже на 2-й минуте голом отметился Лоренцо Пеллегрини. Через 21 минуту он ассистировал Пауло Дибали, который позже, на 51-й минуте, оформил дубль с пенальти. Добил «Кальяри» 18-летний защитник Дин Хёйсен.

Серия А. 23-й тур. 5 февраля.

Рома – Кальяри – 4:0
Голы: Пеллегрини, 2, Дибала, 23, 51 (пенальти), Хёйсен, 59

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Дин Хёйсен (Рома).
51’
ГОЛ ! С пенальти забил Пауло Дибала (Рома).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Рома).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
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Источник Sport.ua
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