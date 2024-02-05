Волки в огне. Рома дома уничтожила Кальяри и поднялась в топ-5

Сегодня, 5 февраля 2024 года, состоялся матч 23-го тура чемпионата Италии между римской «Ромой» и «Кальяри». Игра закончилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

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Встреча с самого начала пошла по сценарию «волков», ведь уже на 2-й минуте голом отметился Лоренцо Пеллегрини. Через 21 минуту он ассистировал Пауло Дибали, который позже, на 51-й минуте, оформил дубль с пенальти. Добил «Кальяри» 18-летний защитник Дин Хёйсен.

Серия А. 23-й тур. 5 февраля.

Рома – Кальяри – 4:0

Голы: Пеллегрини, 2, Дибала, 23, 51 (пенальти), Хёйсен, 59