Италия04 февраля 2024, 21:09 |
28
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Рома – Кальяри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 февраля поединок 23-го тура итальянской Серии А
04 февраля 2024, 21:09 |
28
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В понедельник, 5 февраля, состоится матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся римская «Рома» и «Кальяри».
Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
Рома – Кальяри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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