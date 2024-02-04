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Чемпионат Италии
Рома
05.02.2024 21:45 - : -
Кальяри
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Италия
04 февраля 2024, 21:09 |
28
0

Рома – Кальяри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 февраля поединок 23-го тура итальянской Серии А

04 февраля 2024, 21:09 |
28
0
Рома – Кальяри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Рома

В понедельник, 5 февраля, состоится матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся римская «Рома» и «Кальяри».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Рома – Кальяри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Источник Sport.ua
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