БАБЕНКО: «Максимов давал нагрузки гибко. Были эксперименты в тактике»

Один из ключевых игроков «Днепра-1» Руслан Бабенко рассказал об учебно-тренировочном сборах в Турции.

– Руслане, буквально через несколько часов тренировки, начинается второй сбор. Удалось за выходные немного перевести дыхание, переключиться на новые эмоции?

– Да, отдохнули пару дней и готовы ко второму сбору. Главное, чтобы все были здоровы, ведь у нас есть несколько травм. И будем в хорошем настроении готовиться ко второй части сезона.

– Каковы твои впечатления от сбора?

– Первая часть сборов всегда имеет подготовительную направленность. И тренер сказал, что результаты в матчах пока не учитывается. Главное набрать физические кондиции, вспомнить определенные связи на поле. Тем более что некоторые игры проводили с экспериментами в тактике. У каждого тренера свое видение, а футболист должен адаптироваться к тому, что ему предлагают. Так что в плане работы все нормально, и хочется скорейшего начала официальных матчей.

– Ты – опытный футболист, которого, наверное, мало чем можно удивить. Тем не менее, что-то новое было для тебя на сборах? Тот же песок или, может, какие-нибудь другие вещи?

– Раньше я действительно не сталкивался с тем, чтобы проводить достаточное количество времени на песке. Выполнял то, что требовали. При этом Юрий Максимов подходил к нагрузкам гибко. Сразу сказал, чтобы те, у кого проблемы с работой на таком покрытии, заменяли песок другими упражнениями. Все ребята – профессионалы, знают, как нужно готовиться к тренировкам, что делать для профилактики травм. При любом тренере футболист должен быть готов физически, все воспринимать. А лично мне еще кажется очень важным, когда находишься вдали от семьи и накапливается усталость, держать позитивный настрой, улыбаться и пытаться выжимать из себя максимум.

– Условиями на сборе доволен?

– Да, все хорошо, условия для работы хорошие. Тем более, у нас подобралась сейчас очень хорошая команда: много талантливых игроков, неплохая молодежь. Надеюсь, что у нас получится и дальше держаться всем вместе, выигрывать и ставить высокие задачи. Разумеется, еще рано что-то загадывать, но очень хочется находиться и дальше на турнирной таблице. Может быть, даже хорошо, что мы закончили первый круг не на первом, а на втором месте. Когда были первыми, началось много разговоров вокруг… А так ничего, будем спокойно готовиться от игры к игре.

– Ты вспомнил молодых игроков. Хорошие ребята?

– Они молодцы, профессионально относящиеся к делу, все собраны, серьезно настроены. Когда рядом есть игроки национальной сборной, тренироваться есть счастье. В таких условиях молодежь будет расти быстрее. Хочется, чтобы они прогрессировали. Сейчас намного легче влиться в первую команду: мы их поддерживаем, стараемся сделать все, чтобы они быстрее интегрировались в команду.