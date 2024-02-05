Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БАБЕНКО: «Максимов давал нагрузки гибко. Были эксперименты в тактике»
Украина. Премьер лига
05 февраля 2024, 22:53 | Обновлено 05 февраля 2024, 23:04
27
0

БАБЕНКО: «Максимов давал нагрузки гибко. Были эксперименты в тактике»

Один из ключевых игроков «Днепра-1» рассказал о сборах в Турции

05 февраля 2024, 22:53 | Обновлено 05 февраля 2024, 23:04
27
0
БАБЕНКО: «Максимов давал нагрузки гибко. Были эксперименты в тактике»
СК Днепр-1. Руслан Бабенко

Один из ключевых игроков «Днепра-1» Руслан Бабенко рассказал об учебно-тренировочном сборах в Турции.

– Руслане, буквально через несколько часов тренировки, начинается второй сбор. Удалось за выходные немного перевести дыхание, переключиться на новые эмоции?

– Да, отдохнули пару дней и готовы ко второму сбору. Главное, чтобы все были здоровы, ведь у нас есть несколько травм. И будем в хорошем настроении готовиться ко второй части сезона.

– Каковы твои впечатления от сбора?

– Первая часть сборов всегда имеет подготовительную направленность. И тренер сказал, что результаты в матчах пока не учитывается. Главное набрать физические кондиции, вспомнить определенные связи на поле. Тем более что некоторые игры проводили с экспериментами в тактике. У каждого тренера свое видение, а футболист должен адаптироваться к тому, что ему предлагают. Так что в плане работы все нормально, и хочется скорейшего начала официальных матчей.

– Ты – опытный футболист, которого, наверное, мало чем можно удивить. Тем не менее, что-то новое было для тебя на сборах? Тот же песок или, может, какие-нибудь другие вещи?

– Раньше я действительно не сталкивался с тем, чтобы проводить достаточное количество времени на песке. Выполнял то, что требовали. При этом Юрий Максимов подходил к нагрузкам гибко. Сразу сказал, чтобы те, у кого проблемы с работой на таком покрытии, заменяли песок другими упражнениями. Все ребята – профессионалы, знают, как нужно готовиться к тренировкам, что делать для профилактики травм. При любом тренере футболист должен быть готов физически, все воспринимать. А лично мне еще кажется очень важным, когда находишься вдали от семьи и накапливается усталость, держать позитивный настрой, улыбаться и пытаться выжимать из себя максимум.

– Условиями на сборе доволен?

– Да, все хорошо, условия для работы хорошие. Тем более, у нас подобралась сейчас очень хорошая команда: много талантливых игроков, неплохая молодежь. Надеюсь, что у нас получится и дальше держаться всем вместе, выигрывать и ставить высокие задачи. Разумеется, еще рано что-то загадывать, но очень хочется находиться и дальше на турнирной таблице. Может быть, даже хорошо, что мы закончили первый круг не на первом, а на втором месте. Когда были первыми, началось много разговоров вокруг… А так ничего, будем спокойно готовиться от игры к игре.

– Ты вспомнил молодых игроков. Хорошие ребята?

– Они молодцы, профессионально относящиеся к делу, все собраны, серьезно настроены. Когда рядом есть игроки национальной сборной, тренироваться есть счастье. В таких условиях молодежь будет расти быстрее. Хочется, чтобы они прогрессировали. Сейчас намного легче влиться в первую команду: мы их поддерживаем, стараемся сделать все, чтобы они быстрее интегрировались в команду.

По теме:
Стало известно, на сколько вылетел бразильский новичок Шахтера
КОВАЛЬ: «Игроки Зари получили нагрузку, а теперь – небольшой отдых»
Ярно ДЕ ВЛИСХАУЭР: «Шахтер – это семья, где работает немало хороших людей»
товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Руслан Бабенко учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Днепр-1 контрольные матчи УПЛ Юрий Максимов
Источник СК Днепр-1
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Езжай на фронт, ты ужасен». Фанаты оценили Мудрика в последней игре АПЛ
Футбол | 05 февраля 2024, 06:32 58
«Езжай на фронт, ты ужасен». Фанаты оценили Мудрика в последней игре АПЛ
«Езжай на фронт, ты ужасен». Фанаты оценили Мудрика в последней игре АПЛ

Украинец вышел во втором тайме и отличился результативным действием

Брентфорд – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 05 февраля 2024, 21:01 1
Брентфорд – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Брентфорд – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 5 февраля в 22:00 по Киеву

Мудрик получит нового наставника? Челси нацелился на испанского топ-тренера
Футбол | 05.02.2024, 10:21
Мудрик получит нового наставника? Челси нацелился на испанского топ-тренера
Мудрик получит нового наставника? Челси нацелился на испанского топ-тренера
Топ-клуб Австрии выкупил защитника сборной Украины. Известна сумма перехода
Футбол | 05.02.2024, 16:33
Топ-клуб Австрии выкупил защитника сборной Украины. Известна сумма перехода
Топ-клуб Австрии выкупил защитника сборной Украины. Известна сумма перехода
Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико
Футбол | 04.02.2024, 23:57
Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико
Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик рискует вылететь до конца сезона. Стали известны причины
Довбик рискует вылететь до конца сезона. Стали известны причины
03.02.2024, 22:03 17
Футбол
Артем Довбик пропустит следующий матч Ла Лиги. Что произошло?
Артем Довбик пропустит следующий матч Ла Лиги. Что произошло?
03.02.2024, 21:03 4
Футбол
Самая дорогая сборная выбыла из Кубка Азии, пропустив на 90+6 минуте
Самая дорогая сборная выбыла из Кубка Азии, пропустив на 90+6 минуте
03.02.2024, 17:15 5
Футбол
Когда восстановится Довбик? Спортивный врач высказался о травме Артема
Когда восстановится Довбик? Спортивный врач высказался о травме Артема
04.02.2024, 08:50 2
Футбол
Усик признался, когда поверит в проведение боя с Фьюри
Усик признался, когда поверит в проведение боя с Фьюри
04.02.2024, 09:32 1
Бокс
Боксер, который нанес рассечение Фьюри: «Это был чистый удар»
Боксер, который нанес рассечение Фьюри: «Это был чистый удар»
03.02.2024, 19:01 3
Бокс
«Никакой пенсии, ублюдок!». Тайсон Фьюри пригрозил Александру Усику
«Никакой пенсии, ублюдок!». Тайсон Фьюри пригрозил Александру Усику
04.02.2024, 11:17 10
Бокс
Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов
Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов
04.02.2024, 20:55 43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем