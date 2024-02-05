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Украина. Премьер лига
05 февраля 2024, 20:07 |
158
0

Руслан БАБЕНКО: «На сборах никто не смотрит на результат»

Полузащитник «Днепра-1» прокомментировал результаты зимних спаррингов

05 февраля 2024, 20:07 |
158
0
Руслан БАБЕНКО: «На сборах никто не смотрит на результат»
СК Днепр-1. Руслан Бабенко

Полузащитник «Днепра-1» Руслан Бабенко прокомментировал результаты зимних спаррингов своей команды и других клубов УПЛ.

– Хотя результаты не были важными на первом сборе, интересно встретиться с такими командами? Чувствовалось, что «Штурм» и «Ракув» уже на подходе к чемпионату?

– Конечно, они нас превосходили в скорости принятия решений, в физических кондициях. Но с такими командами и интереснее, и важнее играть. Это участники еврокубков, и когда попадаешь туда, должен понимать, к чему готовиться: к каким скоростям, единоборствам, соперникам. Поэтому, я только за то, чтобы играть такие спарринги.

– Есть смысл остановиться более подробно на каждом спарринге?

– Со «Штурмом» была наша первая игра. Вроде бы неплохо контролировали мяч, но пропустили досадные голы из-за того, что нуждались во времени для восстановления взаимопонимания при перестройке в обороне. Во второй игре, мне кажется, мы превосходили соперника, но опять же пропустили досадные голы. А с «Ракувом» действительно попали под каток, ведь у них это была заключительная игра перед началом сезона. Плюс у нас в этой игре были эксперименты.

– Кстати, показалось, что во второй половине первого тайма вы адаптировались к этим экспериментам и выглядели очень прилично, даже имея преимущество.

– Наверное, сборы и есть, чтобы делать эксперименты. Мне кажется, что у нас многое не получалось. Не совсем мы верно перемещались и поняли, что должны были делать. Посмотрим, будет ли что-то новое в дальнейшем.

– Следишь за подготовкой других клубов?

– Смотрю все обзоры. Время от времени получается посмотреть большие отрезки матчей. Такая тенденция, что в основном все проигрывают сейчас. Думаю, там тоже никто не смотрит на результат. ЛНЗ, «Заря», «Шахтер», «Полесье» хорошо комплектуются; неплохо выглядит «Кривбасс» – это все говорит о том, что вторая часть сезона будет очень интересной. И я в очередной раз могу лишь сказать, что нам всем очень повезло: чемпионат продолжается, и мы имеем возможность заниматься любимым делом, концентрироваться на работе. В это время это является огромной привилегией. Можем только бесконечно благодарить наших героев, наших воинов и помогать им как можно больше.

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Руслан Бабенко Днепр-1 Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу Штурм Грац Ракув ЛНЗ Черкассы Шахтер Донецк Полесье Житомир Заря Луганск Кривбасс Кривой Рог
Источник СК Днепр-1
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