Экс-хавбек Черноморца будет играть в чемпионате Венгрии

Израильский легионер Гай Хадида, недавно покинувший «Черноморец», определился со своим будущим.

28-летний футболист будет играть в чемпионате Венгрии за клуб «Залаэгерсег». Контракт будет рассчитан на 1,5 года.

У израильского хавбека было несколько вариантов продолжения карьеры. Два предложения поступили от клубов УПЛ, также его услугами интересовались «Динамо» Тбилиси, один из клубов Румынии и две команды из Израиля.

Недавно полузащитник официально распрощался с одесским клубом, поскольку стороны приняли решение о прекращении сотрудничества.

За «Черноморец» он провел 14 матчей УПЛ и забил 1 гол, а также сыграл 2 поединка Кубка Украины.