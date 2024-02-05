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Украина. Премьер лига
05 февраля 2024, 21:05 | Обновлено 05 февраля 2024, 21:12
215
0

Экс-хавбек Черноморца будет играть в чемпионате Венгрии

Гай Хадида, покинув одесский клуб, будет выступать за венгерский Залаэгерсег

05 февраля 2024, 21:05 | Обновлено 05 февраля 2024, 21:12
215
0
Экс-хавбек Черноморца будет играть в чемпионате Венгрии
ФК Черноморец. Гай Хадида

Израильский легионер Гай Хадида, недавно покинувший «Черноморец», определился со своим будущим.

28-летний футболист будет играть в чемпионате Венгрии за клуб «Залаэгерсег». Контракт будет рассчитан на 1,5 года.

У израильского хавбека было несколько вариантов продолжения карьеры. Два предложения поступили от клубов УПЛ, также его услугами интересовались «Динамо» Тбилиси, один из клубов Румынии и две команды из Израиля.

Недавно полузащитник официально распрощался с одесским клубом, поскольку стороны приняли решение о прекращении сотрудничества.

За «Черноморец» он провел 14 матчей УПЛ и забил 1 гол, а также сыграл 2 поединка Кубка Украины.

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Гай Хадида Залаэгерсег чемпионат Венгрии по футболу трансферы чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса свободный агент Украинская Премьер-лига ТаТоТаке трансферы УПЛ
Источник ТаТоТаке
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