Где продолжит карьеру защитник, покинувший Черноморец? Есть три варианта

Израильский легионер Гай Хадида, покинувший «Черноморец», может оказаться в другом клубе УПЛ или продолжить карьеру в Израиле.

Недавно полузащитник официально распрощался с одесским клубом, поскольку стороны приняли решение о прекращении сотрудничества.

Израильский хавбек имеет три конкретных продолжения карьеры. Один из них поступил от другого клуба УПЛ, а два других – с родины.

Названия клубов не сообщаются. 28-летний футболист вскоре определит, где продолжит карьеру. За «Черноморец» он провел 14 матчей УПЛ и забил 1 гол, а также сыграл 2 поединка Кубка Украины.