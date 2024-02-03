Где продолжит карьеру защитник, покинувший Черноморец? Есть три варианта
Гай Хадида может перейти в другой клуб УПЛ или же вернуться в Израиль
Израильский легионер Гай Хадида, покинувший «Черноморец», может оказаться в другом клубе УПЛ или продолжить карьеру в Израиле.
Недавно полузащитник официально распрощался с одесским клубом, поскольку стороны приняли решение о прекращении сотрудничества.
Израильский хавбек имеет три конкретных продолжения карьеры. Один из них поступил от другого клуба УПЛ, а два других – с родины.
Названия клубов не сообщаются. 28-летний футболист вскоре определит, где продолжит карьеру. За «Черноморец» он провел 14 матчей УПЛ и забил 1 гол, а также сыграл 2 поединка Кубка Украины.
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