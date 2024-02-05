Анчелотти поддержал Лунина после дерби. Тренер лично похвалил украинца
Украинский вратарь вышел в старте против «Атлетико»
4 февраля состоялся центральный матч 23-го тура Ла Лиги между мадридскими командами «Реал» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 1:1.
После этой игры наставник «галактикос» Карло Анчелотти публично похвалил вратаря Андрея Лунина, вышедшего против «Атлетико» в старте. Итальянец также подбодрил украинского вратаря после игры, ведь Лунин был довольно расстроен из-за пропущенного гола на последних минутах.
«Андрей, я не могу поверить в то, что ты сделал в первом тайме», – сказал итальянец, вспомнив сейв Лунина после удара Витселя.
Лунин поблагодарил итальянца за поддержку, а Анчелотти дал ему понять, что его матч был очень хорошим. Это подняло боевой дух украинского голкипера, он хочет и дальше оставаться в стартовой схеме итальянца.
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