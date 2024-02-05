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  4. Анчелотти поддержал Лунина после дерби. Тренер лично похвалил украинца
Испания
05 февраля 2024, 20:29 |
1387
1

Анчелотти поддержал Лунина после дерби. Тренер лично похвалил украинца

Украинский вратарь вышел в старте против «Атлетико»

05 февраля 2024, 20:29 |
1387
1
Анчелотти поддержал Лунина после дерби. Тренер лично похвалил украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

4 февраля состоялся центральный матч 23-го тура Ла Лиги между мадридскими командами «Реал» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 1:1.

После этой игры наставник «галактикос» Карло Анчелотти публично похвалил вратаря Андрея Лунина, вышедшего против «Атлетико» в старте. Итальянец также подбодрил украинского вратаря после игры, ведь Лунин был довольно расстроен из-за пропущенного гола на последних минутах.

«Андрей, я не могу поверить в то, что ты сделал в первом тайме», – сказал итальянец, вспомнив сейв Лунина после удара Витселя.

Лунин поблагодарил итальянца за поддержку, а Анчелотти дал ему понять, что его матч был очень хорошим. Это подняло боевой дух украинского голкипера, он хочет и дальше оставаться в стартовой схеме итальянца.

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Карло Анчелотти чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Атлетико Мадрид Реал - Атлетико
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uausa
Невже кінець улюбленого серіалу? Не можу в це повірити.  Я засмучений((
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