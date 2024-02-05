Эден АЗАР: «В футбольном плане Роналду не лучше меня»

Звездный бельгиец Эден Азар, завершивший карьеру в октябре прошлого года, считает, что лишь один игрок в мире был сильнее его индивидуально:

«Индивидуально, наверное, только Месси сильнее меня. Я наслаждался его игрой в «Барселоне», меньше - в конце карьеры, но он лучший в истории. У него невозможно отобрать мяч. Криштиану - более великий игрок, чем я, но в футбольном плане, если быть честным, он не лучше. Еще Неймар, может быть.

В «Реале» были собраны лучшие. В том числе и по достижениям за карьеру. Бензема, Модрич, Кроос. Они - олицетворение футбола.

Хотел ли я достичь большего? Нет. Я никогда не беспокоился о статистике. 300 голов, 200...? Я делал то, что имел: приносил и получал удовольствие».