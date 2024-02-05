Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эден АЗАР: «В футбольном плане Роналду не лучше меня»
Другие новости
05 февраля 2024, 18:57 |
623
1

Эден АЗАР: «В футбольном плане Роналду не лучше меня»

Смелое заявление от бельгийского вингера

05 февраля 2024, 18:57 |
623
1
Эден АЗАР: «В футбольном плане Роналду не лучше меня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

Звездный бельгиец Эден Азар, завершивший карьеру в октябре прошлого года, считает, что лишь один игрок в мире был сильнее его индивидуально:

«Индивидуально, наверное, только Месси сильнее меня. Я наслаждался его игрой в «Барселоне», меньше - в конце карьеры, но он лучший в истории. У него невозможно отобрать мяч. Криштиану - более великий игрок, чем я, но в футбольном плане, если быть честным, он не лучше. Еще Неймар, может быть.

В «Реале» были собраны лучшие. В том числе и по достижениям за карьеру. Бензема, Модрич, Кроос. Они - олицетворение футбола.

Хотел ли я достичь большего? Нет. Я никогда не беспокоился о статистике. 300 голов, 200...? Я делал то, что имел: приносил и получал удовольствие».

По теме:
Экс-партнер Крооса по команде просит его не завершать карьеру
Максим ШАЦКИХ: «Возможно, такого шанса у Жироны больше не будет»
Реал хочет купить 18-летнего центрбека Лилля, за него просят 60 млн евро
Эден Азар Криштиану Роналду Лионель Месси Неймар Реал Мадрид
Источник L'Equipe
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Испании оценили игру Лунина против Атлетико. Указали и на недостатки
Футбол | 05 февраля 2024, 07:18 1
В Испании оценили игру Лунина против Атлетико. Указали и на недостатки
В Испании оценили игру Лунина против Атлетико. Указали и на недостатки

Украинский вратарь провел матч против «матрасников» в стартовом составе

Мудрик получит нового наставника? Челси нацелился на испанского топ-тренера
Футбол | 05 февраля 2024, 10:21 15
Мудрик получит нового наставника? Челси нацелился на испанского топ-тренера
Мудрик получит нового наставника? Челси нацелился на испанского топ-тренера

Хаби Алонсо может возглавить лондонский клуб

УПЛ назвала дату возобновления сезона. Кто откроет вторую половину
Футбол | 05.02.2024, 16:29
УПЛ назвала дату возобновления сезона. Кто откроет вторую половину
УПЛ назвала дату возобновления сезона. Кто откроет вторую половину
«Езжай на фронт, ты ужасен». Фанаты оценили Мудрика в последней игре АПЛ
Футбол | 05.02.2024, 06:32
«Езжай на фронт, ты ужасен». Фанаты оценили Мудрика в последней игре АПЛ
«Езжай на фронт, ты ужасен». Фанаты оценили Мудрика в последней игре АПЛ
Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем
Футбол | 04.02.2024, 21:22
Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем
Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Шо ти мелеш!!!!?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Никакой пенсии, ублюдок!». Тайсон Фьюри пригрозил Александру Усику
«Никакой пенсии, ублюдок!». Тайсон Фьюри пригрозил Александру Усику
04.02.2024, 11:17 10
Бокс
Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико
Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико
04.02.2024, 23:57 21
Футбол
Анчелотти похвалил Лунина после центрального матча тура Реал – Атлетико
Анчелотти похвалил Лунина после центрального матча тура Реал – Атлетико
05.02.2024, 06:10
Футбол
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
05.02.2024, 07:01
Футбол
Довбик прокомментировал новость о своей травме
Довбик прокомментировал новость о своей травме
03.02.2024, 23:18 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Стала известна новая дата боя между Усиком и Фьюри
ОФИЦИАЛЬНО. Стала известна новая дата боя между Усиком и Фьюри
03.02.2024, 21:43 27
Бокс
Артем Довбик пропустит следующий матч Ла Лиги. Что произошло?
Артем Довбик пропустит следующий матч Ла Лиги. Что произошло?
03.02.2024, 21:03 4
Футбол
Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов
Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов
04.02.2024, 20:55 43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем