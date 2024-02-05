Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Уже учит испанский. Хави в Барсе может заменить тренер, выигрывавший требл
Испания
05 февраля 2024, 15:36 |
1416
0

Уже учит испанский. Хави в Барсе может заменить тренер, выигрывавший требл

Ганс-Дитер Флик хочет возглавить каталонцев

05 февраля 2024, 15:36 |
1416
0
Уже учит испанский. Хави в Барсе может заменить тренер, выигрывавший требл
Getty Images/Global Images Ukraine. Ганс-Дитер Флик

Главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе с занимаемой должности после завершения нынешнего сезона.

По информации журналиста издания Bild Кристиана Фалька, бывший тренер «Баварии» Ганс-Дитер Флик, последним местом работы которого была сборная Германии, хотел бы работать в Испании. Сообщается, что немецкий наставник приступил к интенсивным курсам по изучению испанского языка и ему нравится вариант с работой в «Барселоне».

Ранее сообщалось, что Хави может покинуть «Барселону» раньше, чем ожидалось. Каталонский клуб уже подготовил ему странную замену.

По теме:
В Барселоне отреагировали на слухи о том, что Клопп возглавит команду
Цель Барселоны – догнать Жирону. О Реале пока не говорят
Анчелотти побеседовал с Луниным после матча с Атлетико. Что сказал Карло?
Ханс-Дитер Флик Барселона Ла Лига Хави назначение тренера чемпионат Испании по футболу
Источник Bild
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов
Футбол | 04 февраля 2024, 20:55 39
Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов
Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов

Болельщик написал в личные сообщения Михаилу, украинец решил ответить вызовом

Брентфорд – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 05 февраля 2024, 12:56 0
Брентфорд – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Брентфорд – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 5 февраля в 22:00 по Киеву

Остапенко уверенно разбила россиянку и выиграла титул на турнире в Линце
Теннис | 04.02.2024, 16:32
Остапенко уверенно разбила россиянку и выиграла титул на турнире в Линце
Остапенко уверенно разбила россиянку и выиграла титул на турнире в Линце
Гвоздик заявил о желании боя с боксером из рф. Что случилось?
Бокс | 05.02.2024, 09:20
Гвоздик заявил о желании боя с боксером из рф. Что случилось?
Гвоздик заявил о желании боя с боксером из рф. Что случилось?
Стала известна оценка Зинченко за 1 сыгранный тайм в матче против Ливерпуля
Футбол | 04.02.2024, 21:37
Стала известна оценка Зинченко за 1 сыгранный тайм в матче против Ливерпуля
Стала известна оценка Зинченко за 1 сыгранный тайм в матче против Ливерпуля
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
05.02.2024, 07:01
Футбол
Тренер Жироны раскритиковал VAR. Мичел пропустит следующую игру с Реалом
Тренер Жироны раскритиковал VAR. Мичел пропустит следующую игру с Реалом
04.02.2024, 07:11 21
Футбол
Гаттузо не до Шахтера. СМИ пишут, что его семья стала жертвой вымогателей
Гаттузо не до Шахтера. СМИ пишут, что его семья стала жертвой вымогателей
04.02.2024, 11:05 10
Футбол
«Никакой пенсии, ублюдок!». Тайсон Фьюри пригрозил Александру Усику
«Никакой пенсии, ублюдок!». Тайсон Фьюри пригрозил Александру Усику
04.02.2024, 11:17 10
Бокс
Самая дорогая сборная выбыла из Кубка Азии, пропустив на 90+6 минуте
Самая дорогая сборная выбыла из Кубка Азии, пропустив на 90+6 минуте
03.02.2024, 17:15 5
Футбол
Усик поделился эмоциями после переноса боя с Фьюри. Что сказал Александр?
Усик поделился эмоциями после переноса боя с Фьюри. Что сказал Александр?
03.02.2024, 16:47
Бокс
Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем
Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем
04.02.2024, 21:22 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Стала известна новая дата боя между Усиком и Фьюри
ОФИЦИАЛЬНО. Стала известна новая дата боя между Усиком и Фьюри
03.02.2024, 21:43 27
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем