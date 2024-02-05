Уже учит испанский. Хави в Барсе может заменить тренер, выигрывавший требл
Ганс-Дитер Флик хочет возглавить каталонцев
Главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе с занимаемой должности после завершения нынешнего сезона.
По информации журналиста издания Bild Кристиана Фалька, бывший тренер «Баварии» Ганс-Дитер Флик, последним местом работы которого была сборная Германии, хотел бы работать в Испании. Сообщается, что немецкий наставник приступил к интенсивным курсам по изучению испанского языка и ему нравится вариант с работой в «Барселоне».
Ранее сообщалось, что Хави может покинуть «Барселону» раньше, чем ожидалось. Каталонский клуб уже подготовил ему странную замену.
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