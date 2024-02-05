Стало известно, почему Винисиус Жуниор пропустил дерби против Атлетико
Наставник «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что у бразильца повреждение
4 февраля состоялся центральный матч 23-го тура Ла Лиги между мадридскими командами «Реал» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 1:1.
Матч пропустил звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор. После матча наставник «сливочных» Карло Анчелотти объяснил, почему бразилец не смог принять участие в игре.
«У Винисиуса был поврежден шейный отдел. Он почувствовал проблемы во время разминки и было принято решение дать ему отдохнуть», – сказал Анчелотти.
Ранее Карло Анчелотти похвалил Лунина за матч против «Атлетико».
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