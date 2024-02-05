Клопп поделился смелыми ожиданиями от чемпионской борьбы в АПЛ
Немец не считает себя специалистом по победам в Англии
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о гонке за чемпионский титул в нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги.
«Послушайте, если вам нужен специалист по чемпионствам в Англии, то, вероятно, спрашивать вам нужно не меня, потому чаще мы заканчивали сезон на втором месте. Я не беспокоюсь о двух матчах в запасе у «Сити». Мы всегда ждем, что они выиграют все свои игры. Нам даже не нужно следить за тем, как они играют, – при 0:1 не в пользу «Сити» матчи всегда заканчиваются 3:1. Для нас ничего не изменилось. Мы хотели выиграть у «Арсенала», но все 90 минут игрового времени были недостаточно хороши для того, чтобы добиться такого результата», – заявил Клопп.
«Ливерпуль» в воскресенье, 4 февраля, в 23-м туре проиграл в Лондоне «Арсеналу» (1:3), остался на первом месте в таблице АПЛЮ, имея 51 очко. «Арсенал» идет вторым с 49 пунктами. «Ман Сити» занимает третью строчку (46 очков), но имеет две игры в запасе.
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