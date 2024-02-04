Пять проблем, с которыми может столкнуться Ливерпуль из-за ухода Клоппа

Предстоящим летом Ливерпуль распрощается с Юргеном Клоппом, который уже объявил об уходе из стана «красных» по окончании сезона. Немецкий специалист провел в качестве главного тренера мерсисайдцев почти девять лет, и за это время вернул клубу былую славу, впервые за долгие-долгие годы сделав его вновь чемпионом Англии, а также триумфатором Лиги чемпионов.

Сейчас боссам Ливерпуля предстоит как следует поломать голову, чтобы выбрать преемника для Клоппа, а также решить ряд других потенциальных проблем, которые могут возникнуть у «красных» из-за ухода немецкого наставника. О некоторых из них давайте поговорим прямо сейчас…

Менеджерская и трансферная неразбериха

Самая очевидная проблема, с которой столкнулось руководство Ливерпуля заключается непосредственно в поиске нового наставника для команды. После успешной и воистину фундаментальной работы Клоппа подыскать специалиста, который сможет продолжать действовать так же грамотно и успешно – задача не из простых.

Уже сейчас в СМИ называются различные кандидаты на то, чтобы заменить Клоппа в Ливерпуле. Это и экс-коуч Шахтера Роберто Де Дзерби, ныне неплохо показывающий себя в АПЛ с Брайтоном, и Хаби Алонсо из сенсационного в текущем сезоне Байера, и безработный ныне Грэм Поттер, и многие другие.



Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Важно другое: пока в Ливерпуле окончательно не определятся с новым наставником, в клубе в той или иной степени будет царить менеджерская неразбериха. А это напрямую отразится и на трансферной составляющей, так как футболисты серьезного уровня не поедут на Энфилд, не осознавая, с каким главным тренером и под какие тактические задумки их приобретают.

Многие топ-клубы Европы уже сейчас начинают активно планировать работу на летнее трансферное окно, но Ливерпуль в какой-то степени лишен подобной возможности. У «красных» просто нет базовой концепции и понимания того, как будет играть первая команда: например, в одного или двух центральных нападающих, с двумя или тремя центрбеками? Все это подразумевает под собой фокусировку на определенных трансферных направлениях, а без Клоппа Ливерпулю только и остается, что ориентироваться на прежние наработки, только вот вопрос – окажутся ли они востребованными у нового тренерского штаба?..

О Мбаппе стоит забыть

Эта проблема плавно вытекает из предыдущей. Так как в Ливерпуле какое-то время будет царить неразбериха, вызванная поисками замены Клоппу, скорее всего, о мечтах подписать форварда Пари Сен-Жермен и сборной Франции Килиана Мбаппе «красным» стоит забыть.

О возможности подобного трансфера в европейской прессе судачат уже несколько сезонов, хотя фаворитом в борьбе за Килиана неизменно называется Реал. С другой стороны, сам Мбаппе признавался, что для него было бы интересно поиграть в Англии, и вариант с Ливерпулем виделся весьма привлекательным по целому ряду вполне объективным причин. Однако сейчас, уже де-факто без Клоппа, Ливерпуль лишен одного из главных своих козырей при переговорах с французом – стабильности на тренерском мостике, которая бы давала уверенность форварду, что у него точно будут все возможности проявить талант на Энфилде.



Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Более того, такого рода сделки, как подписание Мбаппе, готовятся не две-три недели, а гораздо больше. И сейчас Ливерпуль, который вполне может начать переживать переходной период после ухода Клоппа, не видится серьезным конкурентом для Реала, где в ситуации с Карло Анчелотти на тренерском мостике все выглядит куда стабильнее. Финансово «красные», возможно, и смогут попытаться конкурировать с «бланкос», но вряд ли футболист калибра Мбаппе при потенциальном выборе нового места работы будет уделять ключевое внимание исключительно деньгам, иначе летом минувшего года Килиан последовал бы примеру Неймара и перебрался в Саудовскую Аравию.

Может уйти Салах…

Египтянин Мохамед Салах является не только безоговорочным лидером и лицом Ливерпуля при Юргене Клоппе, но и несомненно лучшим трансфером «красных» за время, которое немецкий специалист руководил этой командой. Во многом благодаря африканцу Ливерпуль добыл ряд ключевых титулов за последние годы, но сейчас, когда информация об уходе Клоппа получила официальное подтверждение, в прессе возникает все больше слухов о том, что Салах может последовать примеру своего босса.

Салаха уже давно «обхаживают» клубы из Саудовской Аравии, для которых он выглядит идеальным приобретением, причем со всех точек зрения. Мохамед – прежде всего, мусульманин, а потому будет пользоваться огромным авторитетом у местных почитателей футбола и поможет популяризировать эту игру среди саудитов. Во-вторых, Салах – это звезда, сопоставимая по уровню с Мбаппе, а потому заполучить его будет также интересной возможностью для арабских инвесторов. В-третьих, контракт Мохамеда с Ливерпулем действует до лета 2025 года, и пока подписывать новое трудовое соглашение египтянин не спешит. Он всерьез задумывается о будущем, и сейчас, когда уходит Клопп, для него, пожалуй, тоже наступает идеальная возможность для перемен – чтобы начинать все с нуля в другой команде, а не в той же, но под руководством нового наставника.



Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Безусловно, сам по себе уход Клоппа не связан напрямую с потенциальным отъездом Салаха, но дает реальные возможности Мохамеду поставить перед руководством клуба вопрос ребром – мол, тренер уходит, а вместе с ним хочу «перезарядить батарейки» и я, но где-то в другом месте…

…а может и вовсе начаться кадровая революция

Уже сейчас многие британские издания, среди которых есть и вполне респектабельные, судачат о том, что после завершения работы Клоппа главным тренером Ливерпуля одним лишь уходом из команды Мохамеда Салаха дело может не ограничиться. Поговаривают, что «стать на лыжи» готовы как минимум еще два лидера «красных» – центральный защитник Вирджил ван Дейк и правый фулбек Трент Александер-Арнольд.



Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

У обоих, как и у Салаха, контракты с Ливерпулем истекают летом 2025-го, и пока ни нидерландец, ни англичанин не изъявляли явного желания начать переговоры об их продлении. Ван Дейку летом и вовсе исполнится 33 года, а это возраст, когда футболисту пора всерьез задумываться о ближайшем будущем. В Ливерпуле Вирджилу никто не гарантирует лучшее соглашение, чем еще на один сезон, но в 34 года претендовать на «контракт всей своей жизни», который нидерландцу еще вполне светит выторговать прямо сейчас где-то в Саудовской Аравии, будет куда проблематичнее.

Да и, опять же, приход нового тренера, скорее всего, будет связан с определенными тактическими переменами, а для звездного футболиста, привыкшего купаться в лучах славы и уважения при прежнем наставнике, далеко не факт, что подобная перспектива покажется интересной. В таком возрасте кто-то все еще остается рад новым вызовам, но основная масса игроков предпочитает спокойно и солидно доработать до пенсии, попутно заработав максимум из возможного.

Серьезный знак вопроса для Александер-Арнольда

В своей профессиональной карьере Александер-Арнольд, который является одним из любимчиков завсегдатаев нынешнего Энфилда, играл под руководством лишь двух специалистов – Юргена Клоппа в Ливерпуле и Гарета Саутгейта в национальной сборной Англии. Однако если в клубе фулбек является ключевой фигурой на правом фланге, то вот в главной команде страны его иногда могут даже и не вызвать – по крайней мере, у Саутгейта Александер-Арнольд чем-то вроде священной коровы точно не является.



Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Клопп усовершенствовал использование Александер-Арнольда на фланге таким образом, чтобы максимально усилить лучшие качества этого игрока и минимизировать вред, который команда может получить от его слабостей. Саутгейт изобрести подобного рода «магическую формулу» для флангового защитника в сборной Англии не сумел, а потому предпочитает делать ставку на куда более понятных для него Кайла Уокера или Кирана Триппьера.

Как отразится на карьере и перспективах Александер-Арнольда приход на Энфилд нового наставника – это вопрос, над которым Тренту следует подумать в самое ближайшее время. Еще один вопрос – сумеет ли фулбек адаптироваться под новые требования, или пожелает ли новый тренерский штаб выстраивать тактику с учетом игровых особенностей (сильных и слабых сторон) Александер-Арнольда? Согласитесь: перспектива оказаться на скамейке запасных выглядит пугающей для футболиста калибра Трента. Да и после такого уйти в другой клуб удастся уже совсем на других, куда менее «жирных», финансовых условиях, чем сейчас.