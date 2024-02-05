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  4. В Испании оценили игру Лунина против Атлетико. Указали и на недостатки
Испания
05 февраля 2024, 07:18 |
1798
0

В Испании оценили игру Лунина против Атлетико. Указали и на недостатки

Украинский вратарь провел матч против «матрасников» в стартовом составе

05 февраля 2024, 07:18 |
1798
0
В Испании оценили игру Лунина против Атлетико. Указали и на недостатки
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

4 февраля состоялся центральный матч 23-го тура Ла Лиги между мадридскими командами «Реал» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин начал поединок с первых минут и пропустил гол только на 90+3-й.

Испанское издание Marca оценило игру украинца в этом матче.

«Вся неуверенность, которую он проявлял во время матча была заметна в моменте с голом «Атлетико», ведь он мог тогда спасти. Он сделал несколько эффективных сейвов, но в отмененном голе Савича Лунин еще раз продемонстрировал свой недостаток игры в воздухе, что до сих пор не закрывает дискуссию о месте основного вратаря», – говорится в издании.

Ранее Карло Анчелотти похвалил Лунина за матч против «Атлетико».

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СИМЕОНЕ: «Слабый матч для обеих команд» 
Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Атлетико Marca
Источник Marca
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