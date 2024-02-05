В Испании оценили игру Лунина против Атлетико. Указали и на недостатки
Украинский вратарь провел матч против «матрасников» в стартовом составе
4 февраля состоялся центральный матч 23-го тура Ла Лиги между мадридскими командами «Реал» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 1:1.
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин начал поединок с первых минут и пропустил гол только на 90+3-й.
Испанское издание Marca оценило игру украинца в этом матче.
«Вся неуверенность, которую он проявлял во время матча была заметна в моменте с голом «Атлетико», ведь он мог тогда спасти. Он сделал несколько эффективных сейвов, но в отмененном голе Савича Лунин еще раз продемонстрировал свой недостаток игры в воздухе, что до сих пор не закрывает дискуссию о месте основного вратаря», – говорится в издании.
Ранее Карло Анчелотти похвалил Лунина за матч против «Атлетико».
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