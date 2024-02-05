В Испании оценили игру Лунина против Атлетико. Указали и на недостатки

4 февраля состоялся центральный матч 23-го тура Ла Лиги между мадридскими командами «Реал» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин начал поединок с первых минут и пропустил гол только на 90+3-й.

Испанское издание Marca оценило игру украинца в этом матче.

«Вся неуверенность, которую он проявлял во время матча была заметна в моменте с голом «Атлетико», ведь он мог тогда спасти. Он сделал несколько эффективных сейвов, но в отмененном голе Савича Лунин еще раз продемонстрировал свой недостаток игры в воздухе, что до сих пор не закрывает дискуссию о месте основного вратаря», – говорится в издании.

Ранее Карло Анчелотти похвалил Лунина за матч против «Атлетико».