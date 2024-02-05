Чемпионат Португалии. Брага добыла 3 очка, Лебеденко сыграл весь матч
Команда украинца дома уступила претенденту на еврокубки
4 февраля в чемпионате Португалии состоялось 5 матчей 20-го тура. «Бенфика» дома не испытала проблем в игре против «Жил Висенте» (3:0). Анатолий Трубин сыграл весь матч.
Также весь поединок от свистка до свистка за «Визелу» провел Орест Лебеденко. Команда украинца дома минимально уступила «Виктории Гимараеш».
«Брага», которая активно преследует трио грандов в турнирной таблице, благодаря голу Руиса обыграла «Морейренсе».
Победу с таким же счетом одержал и «Эшторил». «Шавеш» и «Фаренсе» поделили очки.
Чемпионат Португалии. 20-й тур. 4 февраля.
Визела – Виктория Гимараеш – 0:1
Гол: Силва (80)
Брага – Морейренсе – 1:0
Гол: Руис (8)
Эшторил-Прая – Эштрела Амадора – 1:0
Гол: Фернандес (57)
Шавеш – Фаренсе – 1:1
Голы: Эрнандес (53, пен) – Дуарте (35)
Удаление: Ногейра (16) – ...
Турнирная таблица
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