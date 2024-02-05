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Португалия
05 февраля 2024, 06:16 | Обновлено 05 февраля 2024, 06:17
283
0

Чемпионат Португалии. Брага добыла 3 очка, Лебеденко сыграл весь матч

Команда украинца дома уступила претенденту на еврокубки

05 февраля 2024, 06:16 | Обновлено 05 февраля 2024, 06:17
283
0
Чемпионат Португалии. Брага добыла 3 очка, Лебеденко сыграл весь матч
twitter.com/SCBragaOficial

4 февраля в чемпионате Португалии состоялось 5 матчей 20-го тура. «Бенфика» дома не испытала проблем в игре против «Жил Висенте» (3:0). Анатолий Трубин сыграл весь матч.

Также весь поединок от свистка до свистка за «Визелу» провел Орест Лебеденко. Команда украинца дома минимально уступила «Виктории Гимараеш».

«Брага», которая активно преследует трио грандов в турнирной таблице, благодаря голу Руиса обыграла «Морейренсе».

Победу с таким же счетом одержал и «Эшторил». «Шавеш» и «Фаренсе» поделили очки.

Чемпионат Португалии. 20-й тур. 4 февраля.

Визела – Виктория Гимараеш – 0:1

Гол: Силва (80)

Брага – Морейренсе – 1:0

Гол: Руис (8)

Эшторил-Прая – Эштрела Амадора – 1:0

Гол: Фернандес (57)

Шавеш – Фаренсе – 1:1

Голы: Эрнандес (53, пен) – Дуарте (35)

Удаление: Ногейра (16) – ...

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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