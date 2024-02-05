Луганская «Заря» продолжает учебно-тренировочные сборы в Турции. Соперником представителя УПЛ было Динамо из Тбилиси.

В матче случился быстрый гол – Денис Антюх открыл счет уже на 7-й минуте.

Грузинский клуб имел отличные шансы сравнять счет на 48-й минуте, но Александр Сапутин отразил пенальти.

Весеннюю часть сезона команда Юрия Коваля откроет матчем с Ворсклой. Матч запланирован на 24 февраля.

Товарищеский матч. 4 февраля.

Заря – Динамо Тбилиси – 1:0

Гол: Антюх (7)

Видео гола та обзор матча