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  4. Заря – Динамо Тбилиси – 1:0. Все решил мяч Антюха. Видео гола и обзор
Украина. Премьер лига
05 февраля 2024, 05:23 | Обновлено 05 февраля 2024, 05:24
27
0

Заря – Динамо Тбилиси – 1:0. Все решил мяч Антюха. Видео гола и обзор

Луганский клуб сумел одолеть топ-клуб Грузии

05 февраля 2024, 05:23 | Обновлено 05 февраля 2024, 05:24
27
0
Заря – Динамо Тбилиси – 1:0. Все решил мяч Антюха. Видео гола и обзор
twitter.com/FCZoryaOfficial

Луганская «Заря» продолжает учебно-тренировочные сборы в Турции. Соперником представителя УПЛ было Динамо из Тбилиси.

В матче случился быстрый гол – Денис Антюх открыл счет уже на 7-й минуте.

Грузинский клуб имел отличные шансы сравнять счет на 48-й минуте, но Александр Сапутин отразил пенальти.

Весеннюю часть сезона команда Юрия Коваля откроет матчем с Ворсклой. Матч запланирован на 24 февраля.

Товарищеский матч. 4 февраля.

Заря – Динамо Тбилиси – 1:0

Гол: Антюх (7)

Видео гола та обзор матча

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Заря Луганск Динамо Тбилиси учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи видео голов и обзор Денис Антюх
Источник Sport.ua
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