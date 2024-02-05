Украина. Премьер лига05 февраля 2024, 05:23 | Обновлено 05 февраля 2024, 05:24
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Заря – Динамо Тбилиси – 1:0. Все решил мяч Антюха. Видео гола и обзор
Луганский клуб сумел одолеть топ-клуб Грузии
05 февраля 2024, 05:23 | Обновлено 05 февраля 2024, 05:24
27
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Луганская «Заря» продолжает учебно-тренировочные сборы в Турции. Соперником представителя УПЛ было Динамо из Тбилиси.
В матче случился быстрый гол – Денис Антюх открыл счет уже на 7-й минуте.
Грузинский клуб имел отличные шансы сравнять счет на 48-й минуте, но Александр Сапутин отразил пенальти.
Весеннюю часть сезона команда Юрия Коваля откроет матчем с Ворсклой. Матч запланирован на 24 февраля.
Товарищеский матч. 4 февраля.
Заря – Динамо Тбилиси – 1:0
Гол: Антюх (7)
Видео гола та обзор матча
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