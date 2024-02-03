4 февраля состоится товарищеский матч, в котором сыграют луганская «Заря» и «Динамо» из Тбилиси.

Начало поединка запланировано на 15:30 по киевскому времени.

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Тбилисское «Динамо» – серебряный призер чемпионата Грузии 2023.

Прямая трансляция матча доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Заря» Луганск.