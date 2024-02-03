Товарищеские матчи
04.02.2024 18:00 - : -
Украина. Премьер лига03 февраля 2024, 16:47 |
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Заря Луганск – Динамо Тбилиси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите товарищеский матч 4 февраля в 15:30
03 февраля 2024, 16:47 |
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4 февраля состоится товарищеский матч, в котором сыграют луганская «Заря» и «Динамо» из Тбилиси.
Начало поединка запланировано на 15:30 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Тбилисское «Динамо» – серебряный призер чемпионата Грузии 2023.
Прямая трансляция матча доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Заря» Луганск.
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