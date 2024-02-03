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Заря
04.02.2024 18:00 - : -
Динамо Тбилиси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 февраля 2024, 16:47 |
136
0

Заря Луганск – Динамо Тбилиси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите товарищеский матч 4 февраля в 15:30

03 февраля 2024, 16:47 |
136
0
Заря Луганск – Динамо Тбилиси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря Луганск

4 февраля состоится товарищеский матч, в котором сыграют луганская «Заря» и «Динамо» из Тбилиси.

Начало поединка запланировано на 15:30 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Тбилисское «Динамо» – серебряный призер чемпионата Грузии 2023.

Прямая трансляция матча доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Заря» Луганск.

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Источник Sport.ua
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