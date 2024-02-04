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Товарищеские матчи
Заря
04.02.2024 15:00 – FT 1 : 0
Динамо Тбилиси
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Украина. Премьер лига
04 февраля 2024, 19:17 | Обновлено 04 февраля 2024, 19:31
48
0

Заря выиграла товарищеский матч в Турции у Динамо из Тбилиси

Единственный в матче гол забил Денис Антюх на 7-й минуте

04 февраля 2024, 19:17 | Обновлено 04 февраля 2024, 19:31
48
0
Заря выиграла товарищеский матч в Турции у Динамо из Тбилиси
ФК Заря Луганск

4 февраля на сборах в Турции состоялся товарищеский матч, в котором встретились луганская «Заря» и «Динамо» из Тбилиси.

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«Динамо» Тбилиси заняло второе место в чемпионате Грузии 2023.

Луганская «Заря» выиграла спарринг у «Динамо» Тб со счетом 1:0. Единственный в матче гол забил Денис Антюх на 7-й минуте.

Это был второй матч за день для команды Юрия Коваля. В первой игре утром, другим составом, луганская команда обыграла польский клуб «Арка» Гдыня со счетом 2:1.

Товарищеский матч

4 февраля, Турция

Заря Луганск – Динамо Тбилиси – 1:0

Гол: Денис Антюх, 7.

Видеозапись матча

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Источник Sport.ua
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