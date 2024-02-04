Заря выиграла товарищеский матч в Турции у Динамо из Тбилиси
Единственный в матче гол забил Денис Антюх на 7-й минуте
4 февраля на сборах в Турции состоялся товарищеский матч, в котором встретились луганская «Заря» и «Динамо» из Тбилиси.
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«Динамо» Тбилиси заняло второе место в чемпионате Грузии 2023.
Луганская «Заря» выиграла спарринг у «Динамо» Тб со счетом 1:0. Единственный в матче гол забил Денис Антюх на 7-й минуте.
Это был второй матч за день для команды Юрия Коваля. В первой игре утром, другим составом, луганская команда обыграла польский клуб «Арка» Гдыня со счетом 2:1.
Товарищеский матч
4 февраля, Турция
Заря Луганск – Динамо Тбилиси – 1:0
Гол: Денис Антюх, 7.
Видеозапись матча
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