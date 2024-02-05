Британский эксперт заявил, что Мудрик не стоит даже 7 млн фунтов стерлингов

4 февраля состоялся матч 23-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Вулверхэмптон». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «волков».

Украинский вингер Михаил Мудрик, который вышел на поле на 72-й минуте, отдал ассист на 86-й на Тиаго Силву, точно навесив с углового.

После завершения встречи британский эксперт и бывший футболист Джейми О'Хара раскритиковал Михаила:

«Челси, вау... Там есть игроки с восьмилетними контрактами, я бы им даже годичные контракты не дал. Михаил Мудрик сейчас не стоит даже 7 фунтов стерлингов, он потерял мяч 15 раз, после выхода на поле. Абсолютный шок».

Сам О'Хара ничем за карьеру не отметился. На его счету за 15 лет игры в футбол на профессиональном уровне всего 261 матч, в которых он забил 29 голов, хоть и выступал на позиции полузащитника.

Видеообзор матча Челси – Вулверхэмптон – 2:4