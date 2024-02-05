Интер – Ювентус – 1:0. Автогол Гатти. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор центрального поединка 23-го тура Серии A
В чемпионате Италии вечером 4 февраля состоялся ключевой поединок лидеров в 23-м туре.
Интер выиграл важный матч у Ювентуса со счетом 1:0.
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Ключевым эпизодом матча стал автогол Федерико Гатти на 37-й минуте.
Лидеры: Интер (57), Ювентус (53), Милан (49), Аталанта (39), Болонья (36), Рома (35), Наполи (35), Фиорентина (34), Лацио (34).
Серия А. 23-й тур. 4 февраля
Интер – Ювентус – 1:0
Гол: Гатти, 37 (автогол)
Видео гола и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Федерико Гатти, 37 (автогол)
События матча
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