Интер – Ювентус – 1:0. Автогол Гатти. Видео гола и обзор матча

В чемпионате Италии вечером 4 февраля состоялся ключевой поединок лидеров в 23-м туре.

Интер выиграл важный матч у Ювентуса со счетом 1:0.

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Ключевым эпизодом матча стал автогол Федерико Гатти на 37-й минуте.

Лидеры: Интер (57), Ювентус (53), Милан (49), Аталанта (39), Болонья (36), Рома (35), Наполи (35), Фиорентина (34), Лацио (34).

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Серия А. 23-й тур. 4 февраля

Интер – Ювентус – 1:0

Гол: Гатти, 37 (автогол)

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Федерико Гатти, 37 (автогол)