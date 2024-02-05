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Чемпионат Италии
Интер Милан
04.02.2024 21:45 – FT 1 : 0
Ювентус
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Италия
05 февраля 2024, 00:59 | Обновлено 05 февраля 2024, 01:24
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0

Интер – Ювентус – 1:0. Автогол Гатти. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор центрального поединка 23-го тура Серии A

05 февраля 2024, 00:59 | Обновлено 05 февраля 2024, 01:24
45
0
Интер – Ювентус – 1:0. Автогол Гатти. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В чемпионате Италии вечером 4 февраля состоялся ключевой поединок лидеров в 23-м туре.

Интер выиграл важный матч у Ювентуса со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ключевым эпизодом матча стал автогол Федерико Гатти на 37-й минуте.

Лидеры: Интер (57), Ювентус (53), Милан (49), Аталанта (39), Болонья (36), Рома (35), Наполи (35), Фиорентина (34), Лацио (34).

Серия А. 23-й тур. 4 февраля

Интер – Ювентус – 1:0

Гол: Гатти, 37 (автогол)

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Федерико Гатти, 37 (автогол)

События матча

37’
ГОЛ ! Автогол забил Федерико Гатти (Ювентус).
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Ювентус Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу дебют автогол видео голов и обзор Интер - Ювентус Федерико Гатти Карлос Алькарас (футболист)
Источник Sport.ua
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