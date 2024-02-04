Интер Милан

В воскресенье, 4 февраля, состоится центральный матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся миланский «Интер» и туринский «Ювентус».

Игра пройдет в Милане на стадионе им. Джузеппе Меацца.

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Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени. Обе команды являются лидерами турнирной таблицы Серии А, «Интер» опережает «Ювентус» на одно очко и пока возглавляет турнирную гонку.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Интер – Ювентус. Дерби Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А