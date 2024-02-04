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04.02.2024 21:45 - : -
Ювентус
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Италия
04 февраля 2024, 13:35 |
94
0

Интер – Ювентус. Дерби Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 февраля поединок 23-го тура итальянской Серии А

04 февраля 2024, 13:35 |
94
0
Интер – Ювентус. Дерби Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Интер – Ювентус

В воскресенье, 4 февраля, состоится центральный матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся миланский «Интер» и туринский «Ювентус».

Игра пройдет в Милане на стадионе им. Джузеппе Меацца.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени. Обе команды являются лидерами турнирной таблицы Серии А, «Интер» опережает «Ювентус» на одно очко и пока возглавляет турнирную гонку.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Интер – Ювентус. Дерби Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Интер Милан Интер - Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн Ювентус
Источник Sport.ua
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