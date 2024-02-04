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Италия
04 февраля 2024, 23:45 | Обновлено 04 февраля 2024, 23:59
122
0

Интер выиграл важный матч у Ювентуса благодаря автоголу Гатти

В чемпионате Италии состоялся ключевой поединок.

04 февраля 2024, 23:45 | Обновлено 04 февраля 2024, 23:59
122
0
Интер выиграл важный матч у Ювентуса благодаря автоголу Гатти
Getty Images/Global Images Ukraine

В чемпионате Италии вечером 4 февраля состоялся ключевой поединок лидеров.

Интер выиграл важный матч у Ювентуса со счетом 1:0.

Ключевым эпизодом матча стал автогол Федерико Гатти на 37-й минуте.

Лидеры: Интер (57), Ювентус (53), Милан (49), Аталанта (39), Болонья (36), Рома (35), Наполи (35), Фиорентина (34), Лацио (34).

Серия А. 23-й тур. 4 февраля

Интер – Ювентус – 1:0

Гол: Гатти, 37 (автогол)

Видео гола и обзор матча

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Источник Sport.ua
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