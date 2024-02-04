Италия04 февраля 2024, 23:45 | Обновлено 04 февраля 2024, 23:59
122
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Интер выиграл важный матч у Ювентуса благодаря автоголу Гатти
В чемпионате Италии состоялся ключевой поединок.
04 февраля 2024, 23:45 | Обновлено 04 февраля 2024, 23:59
122
0
В чемпионате Италии вечером 4 февраля состоялся ключевой поединок лидеров.
Интер выиграл важный матч у Ювентуса со счетом 1:0.
Ключевым эпизодом матча стал автогол Федерико Гатти на 37-й минуте.
Лидеры: Интер (57), Ювентус (53), Милан (49), Аталанта (39), Болонья (36), Рома (35), Наполи (35), Фиорентина (34), Лацио (34).
Серия А. 23-й тур. 4 февраля
Интер – Ювентус – 1:0
Гол: Гатти, 37 (автогол)
Видео гола и обзор матча
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