Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна оценка Зинченко за 1 сыгранный тайм в матче против Ливерпуля
Англия
04 февраля 2024, 21:37 |
2517
1

Стала известна оценка Зинченко за 1 сыгранный тайм в матче против Ливерпуля

4 февраля «Арсенал» обыграл «скаузеров» со счетом 3:1

04 февраля 2024, 21:37 |
2517
1
Стала известна оценка Зинченко за 1 сыгранный тайм в матче против Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

4 февраля состоялся матч 23-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «канониров».

Украинский защитник хозяев Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и был заменен после первого тайма на Якубка Кивиора.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.3 баллов.

За матч Александр 28 раз дотронулся до мяча, отдал 15 точных передач из 17, выиграл 3 единоборства, трижды потерял мяч, 1 раз сфолил, 1 раз успешно обыграл соперника, 1 раз вынес мяч и дважды совершил отбор.

Лучшим игроком поединка был признан Габриэл Мартинелли (7.6), на счету которого 1 забитый мяч.

Оценки WhoScored за матч Арсенал – Ливерпуль – 3:1

По теме:
Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем
Арсенал – Ливерпуль – 3:1. Один тайм для Зинченко. Видео голов и обзор
Брентфорд – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александр Зинченко Габриэл Мартинелли оценки WhoScored Арсенал Лондон Ливерпуль Арсенал - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Жироны раскритиковал VAR. Мичел пропустит следующую игру с Реалом
Футбол | 04 февраля 2024, 07:11 21
Тренер Жироны раскритиковал VAR. Мичел пропустит следующую игру с Реалом
Тренер Жироны раскритиковал VAR. Мичел пропустит следующую игру с Реалом

Каталонцы сыграли в сухую ничью с «Реал Сосьедад»

Гаттузо не до Шахтера. СМИ пишут, что его семья стала жертвой вымогателей
Футбол | 04 февраля 2024, 11:05 9
Гаттузо не до Шахтера. СМИ пишут, что его семья стала жертвой вымогателей
Гаттузо не до Шахтера. СМИ пишут, что его семья стала жертвой вымогателей

Уже 15 февраля «Марселю» предстоит сыграть против «Шахтера» в Лиге Европы

Автогол рукой Габриэла, две ошибки Алиссона. Арсенал переиграл Ливерпуль
Футбол | 04.02.2024, 20:28
Автогол рукой Габриэла, две ошибки Алиссона. Арсенал переиграл Ливерпуль
Автогол рукой Габриэла, две ошибки Алиссона. Арсенал переиграл Ливерпуль
Реал принял окончательное решение о будущем Кепы. Повлиял Лунин
Футбол | 03.02.2024, 23:39
Реал принял окончательное решение о будущем Кепы. Повлиял Лунин
Реал принял окончательное решение о будущем Кепы. Повлиял Лунин
Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 04.02.2024, 21:20
Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Може не в тему, но про Челси.
Гляньте оценку Жоржиньо и его игру сегодня, Ковачича в МС еще и сравните с  игрой двух молодых перспективных дарований, которые купил Челси . Не надо было Челси всех опытных разгонять, теперь некому игру вести. Молодые перспективные растерялись.
Хотя с другой стороны попади Кайседо или Энцо в Арсенал или МС или Ливерпуль они по другому бы играли...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Менеджер Усика рассказал, как Александр отреагировал на перенос боя с Фьюри
Менеджер Усика рассказал, как Александр отреагировал на перенос боя с Фьюри
03.02.2024, 09:19 1
Бокс
ФЬЮРИ: «Ничего не могу сделать – травма. Но у Усика будут проблемы»
ФЬЮРИ: «Ничего не могу сделать – травма. Но у Усика будут проблемы»
02.02.2024, 20:40 15
Бокс
Анчелотти сообщил игрокам Реала решение относительно Лунина
Анчелотти сообщил игрокам Реала решение относительно Лунина
03.02.2024, 07:14 15
Футбол
Боксер, который нанес рассечение Фьюри: «Это был чистый удар»
Боксер, который нанес рассечение Фьюри: «Это был чистый удар»
03.02.2024, 19:01 1
Бокс
17-летний талант МЮ Бауманн хочет играть за Украину. Что о нем известно?
17-летний талант МЮ Бауманн хочет играть за Украину. Что о нем известно?
03.02.2024, 14:15 25
Футбол
Микель АРТЕТА: «Зинченко и Уайт — лучшие друзья, уже обменялись женами»
Микель АРТЕТА: «Зинченко и Уайт — лучшие друзья, уже обменялись женами»
02.02.2024, 16:14 13
Футбол
Бой Усика против Фьюри не состоится в феврале. Британец получил травму
Бой Усика против Фьюри не состоится в феврале. Британец получил травму
02.02.2024, 19:45 77
Бокс
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
04.02.2024, 08:04
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем