Стала известна оценка Зинченко за 1 сыгранный тайм в матче против Ливерпуля
4 февраля «Арсенал» обыграл «скаузеров» со счетом 3:1
4 февраля состоялся матч 23-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «канониров».
Украинский защитник хозяев Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и был заменен после первого тайма на Якубка Кивиора.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.3 баллов.
За матч Александр 28 раз дотронулся до мяча, отдал 15 точных передач из 17, выиграл 3 единоборства, трижды потерял мяч, 1 раз сфолил, 1 раз успешно обыграл соперника, 1 раз вынес мяч и дважды совершил отбор.
Лучшим игроком поединка был признан Габриэл Мартинелли (7.6), на счету которого 1 забитый мяч.
Оценки WhoScored за матч Арсенал – Ливерпуль – 3:1
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Гляньте оценку Жоржиньо и его игру сегодня, Ковачича в МС еще и сравните с игрой двух молодых перспективных дарований, которые купил Челси . Не надо было Челси всех опытных разгонять, теперь некому игру вести. Молодые перспективные растерялись.
Хотя с другой стороны попади Кайседо или Энцо в Арсенал или МС или Ливерпуль они по другому бы играли...