Стала известна оценка Зинченко за 1 сыгранный тайм в матче против Ливерпуля

4 февраля состоялся матч 23-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «канониров».

Украинский защитник хозяев Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и был заменен после первого тайма на Якубка Кивиора.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.3 баллов.

За матч Александр 28 раз дотронулся до мяча, отдал 15 точных передач из 17, выиграл 3 единоборства, трижды потерял мяч, 1 раз сфолил, 1 раз успешно обыграл соперника, 1 раз вынес мяч и дважды совершил отбор.

Лучшим игроком поединка был признан Габриэл Мартинелли (7.6), на счету которого 1 забитый мяч.

Оценки WhoScored за матч Арсенал – Ливерпуль – 3:1