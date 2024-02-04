Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия во втором спарринге за день уступила датской команде Вайле
Товарищеские матчи
Александрия
04.02.2024 16:30 – FT 0 : 3
Вайле
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 февраля 2024, 19:51 | Обновлено 04 февраля 2024, 20:24
135
0

Александрия во втором спарринге за день уступила датской команде Вайле

Украинская команда пропустила от соперников три безответных мяча

04 февраля 2024, 19:51 | Обновлено 04 февраля 2024, 20:24
135
0
Александрия во втором спарринге за день уступила датской команде Вайле
ФК Александрия

У неділю, 4 лютого, «Олександрія» провела два спаринги.

Ранкова зустріч – з представником Першого дивізіону (другий за статусом чемпіонат країни) – данським Б-93, завершилася перемогою олександрійців – 2:1.

У вечірньому матчі команда Руслана Ротаня зустрілася з представником Суперліги Данії – Вайле. З перших хвилин суперники заволоділи ініціативою і протягом 45 хвилин майже не давали українцям можливості перетнути центр поля.

Перший гол стався на 21 хвилині. Олександр Мартинюк у власному штрафному майданчику в падінні зіграв рукою. Арбітр був поруч. Пенальті чітко реалізував гравець «Вайле». За дві хвилини до перерви данці збільшили рахунок.

Після перерви ситуація на полі трішки змінилася: ініціатива перейшла до олександрійців. Тренерський штаб «Олександрії» зробив ряд замін. На полі з’явилися: Данііл Ващенко, Артем Кулаковський, Родіон Плакса, Денис Костишин, Безерра та Де. Проте, до завершальної стадії – ударів по воротах – справа не доходила.

Найнебезпечнішим видався удар Даніла Скорка зі стандарту на 75 хвилині. Воротар суперника не без проблем потягнув круглого з кута воріт після потужного удару Даніла метрів з 30. На 85 хвилині данцям вдалося скористатися помилкою у захисті, збільшивши рахунок до трьох забитих м’ячів. У підсумку – 0:3.

Навчально-тренувальний збір триває. Попереду на команду з Олександрії чекають знову два спаринги. Найближчого четверга, 8 лютого, запланована зустріч з представником Суперліги Данії – Відовре – та командою Вищої ліги Туркменістану – Ахал.

Товариський матч. 4 лютого. Туреччина

Олександрія (Україна) – Вайле (Данія) – 0:3 (0:2)

Голи: Якобсен, 21 (пен), Еммануїлідіс, 43, Онугха, 85.

Олександрія: Георгій Єрмаков, Сергій Логінов (кап), Кампос, Даніл Скорко, Олександр Мартинюк, Кирило Сігеєв, Денис Шостак, Микола Михайленко, Джевані, Артем Шулянський, Андрій Кулаков

Запас: Віктор Долгий, Роман Савченко, Данііл Ващенко, Артем Кулаковський, Родіон Плакса, Денис Костишин, Безерра, Де, Владислав Погорілий

Відеозапис матчу

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Герман Онугха (Вайле).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Димитриос Эммануилидис (Вайле).
21’
ГОЛ ! С пенальти забил Андерс К. Якобсен (Вайле).
По теме:
Заря выиграла товарищеский матч в Турции у Динамо из Тбилиси
Кривбасс – Левадия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александрия – Вайле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Александрия Вайле контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик рискует вылететь до конца сезона. Стали известны причины
Футбол | 03 февраля 2024, 22:03 17
Довбик рискует вылететь до конца сезона. Стали известны причины
Довбик рискует вылететь до конца сезона. Стали известны причины

У Артема травма колена, и его участие в Евро-2024 под вопросом

Тренер Жироны раскритиковал VAR. Мичел пропустит следующую игру с Реалом
Футбол | 04 февраля 2024, 07:11 21
Тренер Жироны раскритиковал VAR. Мичел пропустит следующую игру с Реалом
Тренер Жироны раскритиковал VAR. Мичел пропустит следующую игру с Реалом

Каталонцы сыграли в сухую ничью с «Реал Сосьедад»

Лунин или Кепа? Анчелотти назвал стартовый состав Реала на дерби с Атлетико
Футбол | 04.02.2024, 20:10
Лунин или Кепа? Анчелотти назвал стартовый состав Реала на дерби с Атлетико
Лунин или Кепа? Анчелотти назвал стартовый состав Реала на дерби с Атлетико
Гаттузо не до Шахтера. СМИ пишут, что его семья стала жертвой вымогателей
Футбол | 04.02.2024, 11:05
Гаттузо не до Шахтера. СМИ пишут, что его семья стала жертвой вымогателей
Гаттузо не до Шахтера. СМИ пишут, что его семья стала жертвой вымогателей
ВИДЕО. Шестое голевое действие. Мудрик отдал ассист с углового в матче АПЛ
Футбол | 04.02.2024, 17:55
ВИДЕО. Шестое голевое действие. Мудрик отдал ассист с углового в матче АПЛ
ВИДЕО. Шестое голевое действие. Мудрик отдал ассист с углового в матче АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17-летний талант МЮ Бауманн хочет играть за Украину. Что о нем известно?
17-летний талант МЮ Бауманн хочет играть за Украину. Что о нем известно?
03.02.2024, 14:15 25
Футбол
Довбик прокомментировал новость о своей травме
Довбик прокомментировал новость о своей травме
03.02.2024, 23:18 6
Футбол
Бой Усика против Фьюри не состоится в феврале. Британец получил травму
Бой Усика против Фьюри не состоится в феврале. Британец получил травму
02.02.2024, 19:45 77
Бокс
ФОТО. Реакция промоутера Усика на травму Фьюри и отмену боя
ФОТО. Реакция промоутера Усика на травму Фьюри и отмену боя
02.02.2024, 20:22 6
Бокс
ФЬЮРИ: «Ничего не могу сделать – травма. Но у Усика будут проблемы»
ФЬЮРИ: «Ничего не могу сделать – травма. Но у Усика будут проблемы»
02.02.2024, 20:40 15
Бокс
Стал известен фаворит Анчелотти на роль первого номера на матч с Атлетико
Стал известен фаворит Анчелотти на роль первого номера на матч с Атлетико
02.02.2024, 19:54 2
Футбол
Боксер, который нанес рассечение Фьюри: «Это был чистый удар»
Боксер, который нанес рассечение Фьюри: «Это был чистый удар»
03.02.2024, 19:01 1
Бокс
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
04.02.2024, 08:04
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем