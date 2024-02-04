Александрия во втором спарринге за день уступила датской команде Вайле

У неділю, 4 лютого, «Олександрія» провела два спаринги.

Ранкова зустріч – з представником Першого дивізіону (другий за статусом чемпіонат країни) – данським Б-93, завершилася перемогою олександрійців – 2:1.

У вечірньому матчі команда Руслана Ротаня зустрілася з представником Суперліги Данії – Вайле. З перших хвилин суперники заволоділи ініціативою і протягом 45 хвилин майже не давали українцям можливості перетнути центр поля.

Перший гол стався на 21 хвилині. Олександр Мартинюк у власному штрафному майданчику в падінні зіграв рукою. Арбітр був поруч. Пенальті чітко реалізував гравець «Вайле». За дві хвилини до перерви данці збільшили рахунок.

Після перерви ситуація на полі трішки змінилася: ініціатива перейшла до олександрійців. Тренерський штаб «Олександрії» зробив ряд замін. На полі з’явилися: Данііл Ващенко, Артем Кулаковський, Родіон Плакса, Денис Костишин, Безерра та Де. Проте, до завершальної стадії – ударів по воротах – справа не доходила.

Найнебезпечнішим видався удар Даніла Скорка зі стандарту на 75 хвилині. Воротар суперника не без проблем потягнув круглого з кута воріт після потужного удару Даніла метрів з 30. На 85 хвилині данцям вдалося скористатися помилкою у захисті, збільшивши рахунок до трьох забитих м’ячів. У підсумку – 0:3.

Навчально-тренувальний збір триває. Попереду на команду з Олександрії чекають знову два спаринги. Найближчого четверга, 8 лютого, запланована зустріч з представником Суперліги Данії – Відовре – та командою Вищої ліги Туркменістану – Ахал.

Товариський матч. 4 лютого. Туреччина

Олександрія (Україна) – Вайле (Данія) – 0:3 (0:2)

Голи: Якобсен, 21 (пен), Еммануїлідіс, 43, Онугха, 85.

Олександрія: Георгій Єрмаков, Сергій Логінов (кап), Кампос, Даніл Скорко, Олександр Мартинюк, Кирило Сігеєв, Денис Шостак, Микола Михайленко, Джевані, Артем Шулянський, Андрій Кулаков

Запас: Віктор Долгий, Роман Савченко, Данііл Ващенко, Артем Кулаковський, Родіон Плакса, Денис Костишин, Безерра, Де, Владислав Погорілий

Відеозапис матчу