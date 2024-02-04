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Александрия
04.02.2024 16:30 - : -
Вайле
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Украина. Премьер лига
04 февраля 2024, 09:09 |
79
0

Александрия – Вайле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

04 февраля 2024, 09:09 |
79
0
Александрия – Вайле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции.

«Александрия» проводит контрольный матч на зимних сборах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником украинской команды является «Вайле» из Дании.

Начало товарищеского матча запланировано на 4 февраля 16:00 по Киеву.

Александрия – Вайле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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