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  4. Лунин или Трубин? Вирт высказался о вратарском вопросе сборной Украины
Чемпионат Европы
04 февраля 2024, 19:01 | Обновлено 04 февраля 2024, 19:23
887
4

Лунин или Трубин? Вирт высказался о вратарском вопросе сборной Украины

Украинский коуч считает, что, скорее всего, за «сине-желтых» будет играть Анатолий

04 февраля 2024, 19:01 | Обновлено 04 февраля 2024, 19:23
887
4
Лунин или Трубин? Вирт высказался о вратарском вопросе сборной Украины
Instagram. Юрий Вирт

Бывший тренер «Вереса», экс-вратарь «Шахтера» и сборной Украины 49-летний Юрий Вирт рассказал, кто, по его мнению, может сыграть в воротах за украинскую национальную команду в ближайших матчах:

«Я думаю, наверное, еще рано делать выводы, потому что менее двух месяцев осталось, они играют в конце марта. Поэтому сейчас делать выводы, кто должен быть первым номером, сложно. Не дай бог травма, как с Довбиком.

Могу сказать, что самая сильная в сборной конкуренция именно вратарская – очень трудно выбрать вратаря. Потому что есть Трубин, есть Лунин, есть Бущан, есть Ризнык – четыре вратаря высокого уровня. Здесь нужно будет Сергею Станиславовичу поломать голову. Понятно, что лидерами являются Лунин и Трубин.

Практически все последние игры играл Трубин. Я думаю, что у него будет небольшое преимущество. Но та игра, которую сейчас показывает Лунин – выбор будет очень тяжелым. И это интересно, потому что, действительно, два вратаря очень высокого класса, и нужно просто выбрать и угадать.

Здесь многое будет зависеть от того, что будут анализировать соперника и подбирать вратаря под него. Мне кажется, что предпочтение отдадут Трубину. Но есть большое «но» – возможно мы увидим в воротах Лунина», – сказал Вирт.

В первом полуфинале плей-офф за выход на Евро-2024 сборная Украины сыграет с Боснией и Герцеговиной. В случае победы, украинцы сыграют в финале с Исландией или Израилем.

Сборная Украины в плей-офф Евро-2024 в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене победителя пары Израиль – Исландия.

Если команда Сергея Реброва пройдет в финальный раунд, то она выступит в группе:

  • Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, победитель плей-офф B (Украина)
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Юрий Вирт сборная Украины по футболу Анатолий Трубин Андрей Лунин Евро-2024
Источник Трибуна
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Комментарии 4
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Kamon
Надо ставить Лунина 
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0
Vitason
Что за редактор на спорт.юа появился ,постоянно ребусами пишет??!! Что,где ,когда??!!))
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0
Sheva19
Ребров угодит Чеферину И поставит Бущана .
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-4
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