2 декабря состоялась жеребьевка группового раунда Евро-2024. Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Сборная Украины в плей-офф Евро-2024 в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене победителя пары Израиль – Исландия.

Если команда Сергея Реброва пройдет в финальный раунд, то она выступит в группе:

Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, победитель плей-офф B (Украина)

Отметим, что на жеребьевке Украину представляли не Сергей Ребров (наставник сборной Украины) и не Андрей Павелко (все еще действующий президент УАФ, который находится под следствием и находится в СИЗО), а первые вице-президенты УАФ Вадим Костюченко, Олег Протасов и исполняющий обязанности генерального секретаря УАФ Игорь Грищенко.

ФОТО. Реброва не было. Кто представлял Украину на жеребьевке Евро-2024?