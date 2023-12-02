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  4. ФОТО. Реброва не было. Кто представлял Украину на жеребьевке Евро-2024?
Чемпионат Европы
02 декабря 2023, 21:55 | Обновлено 02 декабря 2023, 23:15
2544
2

ФОТО. Реброва не было. Кто представлял Украину на жеребьевке Евро-2024?

В немецком Гамбурге Украину представляли Вадим Костюченко и Олег Протасов

02 декабря 2023, 21:55 | Обновлено 02 декабря 2023, 23:15
2544
2
ФОТО. Реброва не было. Кто представлял Украину на жеребьевке Евро-2024?
Getty Images/Global Images Ukraine

2 декабря состоялась жеребьевка группового раунда Евро-2024. Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Сборная Украины в плей-офф Евро-2024 в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене победителя пары Израиль – Исландия.

Если команда Сергея Реброва пройдет в финальный раунд, то она выступит в группе:

  • Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, победитель плей-офф B (Украина)

Отметим, что на жеребьевке Украину представляли не Сергей Ребров (наставник сборной Украины) и не Андрей Павелко (все еще действующий президент УАФ, который находится под следствием и находится в СИЗО), а первые вице-президенты УАФ Вадим Костюченко, Олег Протасов и исполняющий обязанности генерального секретаря УАФ Игорь Грищенко.

ФОТО. Реброва не было. Кто представлял Украину на жеребьевке Евро-2024?

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Вадим Костюченко Олег Протасов Сергей Ребров Андрей Павелко сборная Украины по футболу Евро-2024 жеребьевка Евро-2024 Игорь Грищенко
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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vazazh
Бля, скількі ще ця гвардія колишнього павелку буде там швонатися. В хопу обидвох.
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umnuy2
фартовые
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