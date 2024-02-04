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Украина. Первая лига
04 февраля 2024, 15:38 |
493
0

Прикарпатье просматривает центрфорварда

6 февраля ивано-франковцы отправятся на второй зимний сбор под Мукачево

04 февраля 2024, 15:38 |
493
0
Прикарпатье просматривает центрфорварда
ФК Карпаты. Олег Кос

Как стало известно Sport.ua, «Прикарпатье» раздумывает над приглашением центрального нападающего Олега Коса. Накануне 24-летний форвард с ростом под 190 см сыграл за желто-зеленых в контрольном матче против аматорского «Днестра» из Залещиков (1:0).

Олег Кос — воспитанник «Карпат». Играл за юниорскую и молодежную команды этого клуба, «Львов» U21, черкасский «Днепр», «Диназ», а в нынешнем сезоне провел 18 матчей и забил 3 мяча за ЮКСА.

«Прикарпатье» занимает 10-е место в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 26 очков.

С 6 по 17 февраля у команды запланирован сбор в закарпатском селе Сусково. За это время ивано-франковцы планируют провести два спарринга — с «Хустом» (10 февраля) и «Агробизнесом» (17 февраля).

Напомним, нынешней зимой «Прикарпатье» покинули опытный вратарь Иван Пицан и защитник Михаил Пыско.

В январе клуб подписал контракт с опытным защитником Валерием Болденковым (последний клуб — «Подолье»). Еще несколько футболистов в команде на просмотре.

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Прикарпатье Ивано-Франковск Олег Кос трансферы Первая лига Украины инсайд
Источник Sport.ua
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