Прикарпатье подписало экс-защитника молодежной сборной Украины 

Как стало известно Sport.ua, 29-летний центральный защитник Валерий Болденков, известный по выступлениям за «Динамо-2», «Волынь» и «Карпаты» (6 матчей за молодежную сборную Украины в 2015 году при тренерстве Сергея Ковальца), подписал контракт с «Прикарпатьем».

Последним клубом Болденкова было «Подолье», за которое он провел 9 матчей и забил 1 мяч в осенней части нынешнего сезона.

«Прикарпатье» весной сыграет в «чемпионской группе» Первой лиги. На данный момент ивано-франковцы с 26 очками занимают 10-е место.

Ранее «Прикарпатье» рассталось с вратарем, который провел в команде шесть лет.

Также клуб договорился о разрыве контракта с опытным защитником.