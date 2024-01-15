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Украина. Первая лига
15 января 2024, 17:50 | Обновлено 15 января 2024, 19:04
632
0

Прикарпатье подписало экс-защитника молодежной сборной Украины 

Футболист родом из Молдовы

15 января 2024, 17:50 | Обновлено 15 января 2024, 19:04
632
0
Прикарпатье подписало экс-защитника молодежной сборной Украины 
ФК Карпаты Львов. Валерий Болденков

Как стало известно Sport.ua, 29-летний центральный защитник Валерий Болденков, известный по выступлениям за «Динамо-2», «Волынь» и «Карпаты» (6 матчей за молодежную сборную Украины в 2015 году при тренерстве Сергея Ковальца), подписал контракт с «Прикарпатьем».

Последним клубом Болденкова было «Подолье», за которое он провел 9 матчей и забил 1 мяч в осенней части нынешнего сезона.

«Прикарпатье» весной сыграет в «чемпионской группе» Первой лиги. На данный момент ивано-франковцы с 26 очками занимают 10-е место.

Ранее «Прикарпатье» рассталось с вратарем, который провел в команде шесть лет.

Также клуб договорился о разрыве контракта с опытным защитником.

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инсайд Валерий Болденков Прикарпатье Ивано-Франковск трансферы Первая лига Украины
Источник Sport.ua
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