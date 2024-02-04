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Украина. Вторая лига
04 февраля 2024, 13:54 | Обновлено 04 февраля 2024, 14:03
371
0

Экс-нападающий Миная готовится к сезону с одним из лидеров Второй лиги

Амбициозный новичок ПФЛ просматривает Даниила Колесника, начинавшего сезон в Премьер-лиге

04 февраля 2024, 13:54 | Обновлено 04 февраля 2024, 14:03
371
0
Экс-нападающий Миная готовится к сезону с одним из лидеров Второй лиги
ФК Минай. Даниил Колесник

Как стало известно Sport.ua, нападающий Даниил Колесник может продолжить карьеру в «Дружбе» из Мировки. Сейчас 22-летний футболист находится в тренировочном лагере этой команды и в субботнем четвертьфинале Мемориала Макарова с киевской «Легией» (5:0) оформил дубль.

Даниил Колесник — воспитанник столичного «Арсенала». Выступал за «Арсенал» U21, «Ворсклу» U19, «Колос» U19, «ВПК-Агро» и «Минай» (16 матчей в УПЛ).

Во второй половине октября закарпатский клуб объявил о прекращении сотрудничества с Колесником. Вскоре после этого центрфорвард рассказал, почему отказался от перехода в чемпионат Словакии.

«Дружба» занимает 3-е место в турнирной таблице Второй лиги, набрав 35 очков. От лидера, «Звягеля», команда Дмитрия Чирикала отстает на 5 очков при одной игре в запасе.

Ранее Sport.ua сообщал, что «Дружба» подпишет экс-защитника «Днепра» и «Металлурга».

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Дружба Мировка Вторая лига Украины инсайд Даниил Колесник трансферы
Источник Sport.ua
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