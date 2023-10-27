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  4. Даниил Колесник: «Меня просто не поймут, если я поеду играть заграницу»
Украина. Премьер лига
27 октября 2023, 16:41 |
762
1

Даниил Колесник: «Меня просто не поймут, если я поеду играть заграницу»

Экс-нападающий «Миная» рассказал, почему отказался от перехода в чемпионат Словакии

27 октября 2023, 16:41 |
762
1
Даниил Колесник: «Меня просто не поймут, если я поеду играть заграницу»
ФК Минай. Даниил Колесник

Экс-нападающий «Миная» Даниил Колесник рассказал о вариантах продолжения карьеры после окончания действия контракта с закарпатской командой и причину отказа от перехода в чемпионат Словакии.

– Что будет с вами?

– Пока не закончится первый круг, я никуда не смогу перейти. Буду думать, поддерживать форму до зимы в командах.

– Предложения поступали вам?

– Был вариант с хорошей командой в Словакии, но я сказал, что в такое сложное время для страны будет не по себе, если я сейчас уеду из Украины. Особенно после всем известной истории. Меня просто не поймут.

– Как вы видите дальнейшее развитие карьеры?

– Я бы хотел остаться в УПЛ. Если не получится, руки не буду опускать. Лучше сделать шаг назад, чтобы потом два вперед.

Напомним, ранее «Минай» объявил о прекращении сотрудничества с 22-летним Даниилом.

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Источник Украинский футбол
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Gargantua
я бы ему советовал к Вернидубу проситься на смотрины
как мне показалось, игрок одаренный. Физически очень мощный и при том достаточно пластичный и координированый.
Если не бухает, то нужно просто найти хорошего тренера.
глядя как Вернидуб раскрыл того же Кожушко, Задераку, Стецькова... их всех Шаран списал как профнепригодных.
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