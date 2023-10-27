Даниил Колесник: «Меня просто не поймут, если я поеду играть заграницу»

Экс-нападающий «Миная» Даниил Колесник рассказал о вариантах продолжения карьеры после окончания действия контракта с закарпатской командой и причину отказа от перехода в чемпионат Словакии.

– Что будет с вами?

– Пока не закончится первый круг, я никуда не смогу перейти. Буду думать, поддерживать форму до зимы в командах.

– Предложения поступали вам?

– Был вариант с хорошей командой в Словакии, но я сказал, что в такое сложное время для страны будет не по себе, если я сейчас уеду из Украины. Особенно после всем известной истории. Меня просто не поймут.

– Как вы видите дальнейшее развитие карьеры?

– Я бы хотел остаться в УПЛ. Если не получится, руки не буду опускать. Лучше сделать шаг назад, чтобы потом два вперед.

Напомним, ранее «Минай» объявил о прекращении сотрудничества с 22-летним Даниилом.