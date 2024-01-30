Один из лидеров Второй лиги подпишет экс-защитника Днепра и Металлурга

Как стало известно Sport.ua, центральный защитник Сергей Палюх, известный по выступлениям за «Днепр», «Агробизнес», «ВПК-Агро» и «Металлург», близок к переходу в «Дружбу». Сейчас футболист проходит сборы с этой командой.

28-летний Палюх в середине января расторг контракт с «Металлургом». В нынешнем сезоне защитник провел 14 матчей во всех турнирах и забил 1 мяч. Всего на его счету 179 игр и 5 голов на профессиональном уровне.

Также в активе Сергея Палюха 10 матчей за сборную Украины U19.

«Дружба» в прошлом году выиграла на любительском уровне все, что только могла – чемпионат и Кубок области, а также чемпионат и Кубок Украины среди аматоров. В своем дебютном сезоне под эгидой ПФЛ команда Дмитрия Чирикала длительное время возглавляла турнирную таблицу Второй лиги, но концовку осени немного смазала и сейчас занимает 3-е место, набрав 35 очков.

В первом официальном матче в 2024 году (базовая дата тура – 23 марта) «Дружба» примет столичный «Локомотив».

Нынешней зимой клуб с Обуховщины пока не объявлял о подписании новичков. В конце ноября «Дружбу» покинули защитник Иван Скляренко и полузащитник Ярослав Захаревич, которые продолжат карьеру в «Кудровке-Ниве».