Беляев начал, Ковалец завершил. Александрия в Турции обыграла датчан
Команда Руслана Ротаня провела спарринг с командой Б-93
В воскресенье, 4 февраля, состоялся товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснили «Александрия» и датский клуб Б-93.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу александрийцев.
Авторами голов в ворота Б-93 стали Александр Беляев и Кирилл Ковалец. Датчане отыграли один гол на 82-й минуте.
Товарищеский матч
Александрия – Б-93 (Дания) – 2:1
Голы: Беляев, 7, Ковалец, 27 – ???, 82.
В 16:30 по киевскому времени «Александрия» на сборе в Турции начнет второй матч дня, 4 февраля. Соперник – датский клуб «Вайле».
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