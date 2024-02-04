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Товарищеские матчи
Александрия
04.02.2024 10:00 – FT 2 : 1
Б-93
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Украина. Премьер лига
04 февраля 2024, 14:04 | Обновлено 04 февраля 2024, 14:19
129
0

Беляев начал, Ковалец завершил. Александрия в Турции обыграла датчан

Команда Руслана Ротаня провела спарринг с командой Б-93

04 февраля 2024, 14:04 | Обновлено 04 февраля 2024, 14:19
129
0
Беляев начал, Ковалец завершил. Александрия в Турции обыграла датчан
ФК Александрия

В воскресенье, 4 февраля, состоялся товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснили «Александрия» и датский клуб Б-93.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу александрийцев.

Авторами голов в ворота Б-93 стали Александр Беляев и Кирилл Ковалец. Датчане отыграли один гол на 82-й минуте.

Товарищеский матч

Александрия – Б-93 (Дания) – 2:1

Голы: Беляев, 7, Ковалец, 27 – ???, 82.

В 16:30 по киевскому времени «Александрия» на сборе в Турции начнет второй матч дня, 4 февраля. Соперник – датский клуб «Вайле».

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Источник Sport.ua
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