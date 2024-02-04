В воскресенье, 4 февраля, состоялся товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснили «Александрия» и датский клуб Б-93.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу александрийцев.

Авторами голов в ворота Б-93 стали Александр Беляев и Кирилл Ковалец. Датчане отыграли один гол на 82-й минуте.

Товарищеский матч

Александрия – Б-93 (Дания) – 2:1

Голы: Беляев, 7, Ковалец, 27 – ???, 82.

В 16:30 по киевскому времени «Александрия» на сборе в Турции начнет второй матч дня, 4 февраля. Соперник – датский клуб «Вайле».