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Товарищеские матчи
Александрия
04.02.2024 10:00 - : -
Б-93
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 февраля 2024, 09:55 |
119
0

Александрия – Б-93. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 февраля в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

04 февраля 2024, 09:55 |
119
0
Александрия – Б-93. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 февраля в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции.

«Александрия» проводит контрольный матч на зимних сборах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником украинской команды является Б-93 из Дании.

Начало товарищеского матча запланировано на 4 февраля 10:00 по Киеву.

Александрия – Б-93. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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