Товарищеские матчи
04.02.2024 10:00 - : -
Украина. Премьер лига04 февраля 2024, 09:55 |
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Александрия – Б-93. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 февраля в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
04 февраля 2024, 09:55 |
119
0
Смотрите 4 февраля в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции.
«Александрия» проводит контрольный матч на зимних сборах.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником украинской команды является Б-93 из Дании.
Начало товарищеского матча запланировано на 4 февраля 10:00 по Киеву.
Александрия – Б-93. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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