Товарищеские матчи
03.02.2024 14:00 – FT 1 : 0
Украина. Премьер лига04 февраля 2024, 09:43 | Обновлено 04 февраля 2024, 09:50
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Металлист 1925 – Левадия – 1:0. «Чертов гол» Сидорова. Видео гола, обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча зимнего межсезонья
04 февраля 2024, 09:43 | Обновлено 04 февраля 2024, 09:50
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В субботу, 3 февраля, харьковский «Металлист 1925» на предсезонном сборе в Испании провел товарищеский матч с командой «Левадия» из Эстонии и добился победы со счетом 1:0.
Удачной для харьковчан стала 13-я минута матча, когда с передачи Дмитрия Юсова ворота «Левадии» поразил Алексей Сидоров.
Металлист 1925 – Левадия – 1:0. Видео гола, обзор матча
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