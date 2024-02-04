В субботу, 3 февраля, харьковский «Металлист 1925» на предсезонном сборе в Испании провел товарищеский матч с командой «Левадия» из Эстонии и добился победы со счетом 1:0.

Удачной для харьковчан стала 13-я минута матча, когда с передачи Дмитрия Юсова ворота «Левадии» поразил Алексей Сидоров.

Металлист 1925 – Левадия – 1:0. Видео гола, обзор матча