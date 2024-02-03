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Товарищеские матчи
Металлист 1925
03.02.2024 14:00 - : -
Левадия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 февраля 2024, 10:07 | Обновлено 03 февраля 2024, 10:08
81
0

Металлист 1925 – Левадия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 февраля в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

03 февраля 2024, 10:07 | Обновлено 03 февраля 2024, 10:08
81
0
Металлист 1925 – Левадия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Харьковский «Металлист 1925» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником киевской команды является «Левадия» из Эстонии.

Начало товарищеского матча запланировано на 3 февраля 14:00 по Киеву.

Металлист 1925 – Левадия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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