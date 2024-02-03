Товарищеские матчи
03.02.2024 14:00 - : -
Украина. Премьер лига03 февраля 2024, 10:07 | Обновлено 03 февраля 2024, 10:08
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Металлист 1925 – Левадия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 февраля в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
03 февраля 2024, 10:07 | Обновлено 03 февраля 2024, 10:08
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Харьковский «Металлист 1925» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником киевской команды является «Левадия» из Эстонии.
Начало товарищеского матча запланировано на 3 февраля 14:00 по Киеву.
Металлист 1925 – Левадия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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