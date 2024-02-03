Металлист 1925 на сборе в Испании минимально победил Левадию
Автором единственного гола в матче стал Алексей Сидоров
Сегодня, 3 февраля, харьковский «Металлист 1925» провел товарищеский матч в Испании против эстонского клуба «Левадия».
Подопечные Виктор Скрипника смогли одержать минимальную победу со счетом 1:0. Автором единственного гола в игре стал Алексей Сидоров, который забил 13-й минуте встречи.
Следующий матч харьковский клуб проведет против английского «Брентфорда-2» 9 февраля.
Товарищеский матч. 3 февраля
Металлист 1925 – Левадия – 1:0
Гол: Сидоров 13
Металлист 1925: Мозоль (Потимков 46), Капинус (Обинайя 70), Ткачук, Курыло, Фарына, Червак (Оусу 83), Гебелок (к), Вачиберадзе (Русин 56), Дмитренко, Юсов (Бычек 36), Сидоров.
Запись матча
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