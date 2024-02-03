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Товарищеские матчи
Металлист 1925
03.02.2024 14:00 – FT 1 : 0
Левадия
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Украина. Премьер лига
03 февраля 2024, 19:49 |
220
1

Металлист 1925 на сборе в Испании минимально победил Левадию

Автором единственного гола в матче стал Алексей Сидоров

03 февраля 2024, 19:49 |
220
1
Металлист 1925 на сборе в Испании минимально победил Левадию
ФК Металлист 1925.

Сегодня, 3 февраля, харьковский «Металлист 1925» провел товарищеский матч в Испании против эстонского клуба «Левадия».

Подопечные Виктор Скрипника смогли одержать минимальную победу со счетом 1:0. Автором единственного гола в игре стал Алексей Сидоров, который забил 13-й минуте встречи.

Следующий матч харьковский клуб проведет против английского «Брентфорда-2» 9 февраля.

Товарищеский матч. 3 февраля

Металлист 1925 – Левадия – 1:0

Гол: Сидоров 13

Металлист 1925: Мозоль (Потимков 46), Капинус (Обинайя 70), Ткачук, Курыло, Фарына, Червак (Оусу 83), Гебелок (к), Вачиберадзе (Русин 56), Дмитренко, Юсов (Бычек 36), Сидоров.

Запись матча

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Металлист 1925 Алексей Сидоров Левадия
Источник Sport.ua
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apepa
Все-таки присутствие президента на стадионе делает свое дело. Как команда забежала заиграла).. Правда только в первом тайме.. У Скрипника работы непочатый край!
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