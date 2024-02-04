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ЛНЗ Черкассы
03.02.2024 16:00 – FT 3 : 0
Лиепая
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Украина. Премьер лига
04 февраля 2024, 04:24 | Обновлено 04 февраля 2024, 04:43
52
0

ЛНЗ – Лиепая – 3:0. Видео голов и обзор матча

Черкасская команда провела контрольный поединок

04 февраля 2024, 04:24 | Обновлено 04 февраля 2024, 04:43
52
0
ЛНЗ – Лиепая – 3:0. Видео голов и обзор матча
Скриншот с трансляции

Состоялся товарищеский матч между черкасским ЛНЗ и латвийской «Лиепаей». Игра закончилась разгромной победой украинского клуба (3:0), голами отличились новички команды Арад Бар, Александр Каплиенко, а также Виталий Бойко.

Товарищеский матч

ЛНЗ (Черкассы) – «Лиепая» (Лиепая, Латвия) – 3:0

ЛНЗ: Пеньков – Муравский, Салиху, Стасюк (Тарасенко, 73), Каплиенко (Норенков, 64) – Рыбалка (Тищенко, 73), Бар, Ящари (Бойко, 64), Пасич (Шестаков, 54), Наумец – Бессала

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Источник ФК ЛНЗ
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