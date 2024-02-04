ЛНЗ – Лиепая – 3:0. Видео голов и обзор матча

Состоялся товарищеский матч между черкасским ЛНЗ и латвийской «Лиепаей». Игра закончилась разгромной победой украинского клуба (3:0), голами отличились новички команды Арад Бар, Александр Каплиенко, а также Виталий Бойко.

Товарищеский матч

ЛНЗ (Черкассы) – «Лиепая» (Лиепая, Латвия) – 3:0

ЛНЗ: Пеньков – Муравский, Салиху, Стасюк (Тарасенко, 73), Каплиенко (Норенков, 64) – Рыбалка (Тищенко, 73), Бар, Ящари (Бойко, 64), Пасич (Шестаков, 54), Наумец – Бессала