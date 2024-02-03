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ЛНЗ Черкассы
03.02.2024 16:00 - : -
Лиепая
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Украина. Премьер лига
03 февраля 2024, 09:21 | Обновлено 03 февраля 2024, 09:38
24
0

ЛНЗ – Лиепая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

03 февраля 2024, 09:21 | Обновлено 03 февраля 2024, 09:38
24
0
ЛНЗ – Лиепая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Черкасский ЛНЗ проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником полтавской команды будет «Лиепая» из Латвии.

Начало товарищеского матча запланировано на 3 февраля 16:00 по Киеву.

ЛНЗ – Лиепая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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