Товарищеские матчи
03.02.2024 16:00 - : -
Украина. Премьер лига03 февраля 2024, 09:21 | Обновлено 03 февраля 2024, 09:38
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ЛНЗ – Лиепая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
03 февраля 2024, 09:21 | Обновлено 03 февраля 2024, 09:38
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Черкасский ЛНЗ проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником полтавской команды будет «Лиепая» из Латвии.
Начало товарищеского матча запланировано на 3 февраля 16:00 по Киеву.
ЛНЗ – Лиепая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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