ЛНЗ уверенно обыграл литовский клуб в спарринге в Турции
Голами за украинскую команду отметились Арад Бар, Александр Каплиенко и Виталий Бойко
3 февраля состоялся последний контрольный матч первого сбора против латвийского клуба «Лиепая». Матч закончился победой 3:0, голами за украинскую команду отметились Арад Бар, Александр Каплиенко и Виталий Бойко.
Контрольный матч
ЛНЗ (Черкассы) – «Лиепая» (Лиепая, Латвия) – 3:0
Голы: Бар (30), Каплиенко (43), Бойко (85)
ЛНЗ: Пеньков – Муравский, Салиху, Стасюк (Тарасенко, 73), Каплиенко (Норенков, 64) – Рыбалка (Тищенко, 73), Бар, Ящари (Бойко, 64), Пасич (Шестаков, 54), Наумец – Бессала
Главный тренер – Олег Дулуб
Стадион: Emirhan Sport Center
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