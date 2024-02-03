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ЛНЗ Черкассы
03.02.2024 16:00 – FT 3 : 0
Лиепая
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Украина. Премьер лига
03 февраля 2024, 19:32 |
227
1

ЛНЗ уверенно обыграл литовский клуб в спарринге в Турции

Голами за украинскую команду отметились Арад Бар, Александр Каплиенко и Виталий Бойко

03 февраля 2024, 19:32 |
227
1
ЛНЗ уверенно обыграл литовский клуб в спарринге в Турции
ФК ЛНЗ

3 февраля состоялся последний контрольный матч первого сбора против латвийского клуба «Лиепая». Матч закончился победой 3:0, голами за украинскую команду отметились Арад Бар, Александр Каплиенко и Виталий Бойко.

Контрольный матч

ЛНЗ (Черкассы) – «Лиепая» (Лиепая, Латвия) – 3:0
Голы: Бар (30), Каплиенко (43), Бойко (85)

ЛНЗ: Пеньков – Муравский, Салиху, Стасюк (Тарасенко, 73), Каплиенко (Норенков, 64) – Рыбалка (Тищенко, 73), Бар, Ящари (Бойко, 64), Пасич (Шестаков, 54), Наумец – Бессала
Главный тренер – Олег Дулуб

Стадион: Emirhan Sport Center

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Источник ФК ЛНЗ
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Комментарии 1
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apepa
Судя по результатам на сборах ЛНЗ становицца крепким середнячком УПЛ. А я в начале сезона приписывал ему вылет в ПерДив. Ошибался. Такого уже точно не будет.
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