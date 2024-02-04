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Товарищеские матчи
Рух Львов
03.02.2024 14:30 – FT 1 : 1
Хартберг
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 февраля 2024, 03:44 | Обновлено 04 февраля 2024, 04:19
24
0

Рух – Хартберг – 1:1. Второй матч за день. Видео голов и обзор матча

Теперь играла основа

04 февраля 2024, 03:44 | Обновлено 04 февраля 2024, 04:19
24
0
Рух – Хартберг – 1:1. Второй матч за день. Видео голов и обзор матча
ФК Рух

Состоялся второй за день товарищеский спарринг львовского «Руха». Состав, приближенный к молодежному, выиграл 5:3 у сербского клуба «Раднички», а основа противостояла австрийскому «Хартбергу».

Основной состав сыграл вничью 1:1. Счет открыл Евгений Пастух, а в конце игры соперники львовян свели матч к ничьей, забив усилиями Провиденса.

Товарищеский матч

Рух – Хартберг – 1:1

Голы: Пастух, 19 – Провиденс, 90

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Источник ФК Рух Львов
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