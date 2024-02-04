Рух – Хартберг – 1:1. Второй матч за день. Видео голов и обзор матча

Состоялся второй за день товарищеский спарринг львовского «Руха». Состав, приближенный к молодежному, выиграл 5:3 у сербского клуба «Раднички», а основа противостояла австрийскому «Хартбергу».

Основной состав сыграл вничью 1:1. Счет открыл Евгений Пастух, а в конце игры соперники львовян свели матч к ничьей, забив усилиями Провиденса.

Товарищеский матч

Рух – Хартберг – 1:1

Голы: Пастух, 19 – Провиденс, 90