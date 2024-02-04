Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига04 февраля 2024, 03:44 | Обновлено 04 февраля 2024, 04:19
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Рух – Хартберг – 1:1. Второй матч за день. Видео голов и обзор матча
Теперь играла основа
04 февраля 2024, 03:44 | Обновлено 04 февраля 2024, 04:19
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Состоялся второй за день товарищеский спарринг львовского «Руха». Состав, приближенный к молодежному, выиграл 5:3 у сербского клуба «Раднички», а основа противостояла австрийскому «Хартбергу».
Основной состав сыграл вничью 1:1. Счет открыл Евгений Пастух, а в конце игры соперники львовян свели матч к ничьей, забив усилиями Провиденса.
Товарищеский матч
Рух – Хартберг – 1:1
Голы: Пастух, 19 – Провиденс, 90
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