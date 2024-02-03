Рух в Словении сыграл вничью с мощной австрийской командой
Матч против «Хартберга» закончился со счетом 1:1
Сегодня, 3 февраля 2024 года, состоялся товарищеский матч между украинским «Рухом» и австрийским «Хартбергом». Игра закончилась со счетом 1:1.
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«Желто-черные» высоко прессинговали своих оппонентов и это дало свои плоды: Роман перехватил мяч и отдал на Пастуха, который быстро сориентировался в штрафной площадке и точным выстрелом открыл счет в поединке на 19-й минуте. Но на 90-й минуте Провиденс ударом головой замкнул подачу Сангаре и сравнял счет в матче.
В итоге, упущенная победа и счет 1:1.
Товарищеские матчи. 3 февраля
«Рух» – «Хартберг» – 1:1
Голы: Пастух, 19 – Провиденс, 90
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