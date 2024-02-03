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Товарищеские матчи
Рух Львов
03.02.2024 14:30 – FT 1 : 1
Хартберг
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Украина. Премьер лига
03 февраля 2024, 19:52 |
308
0

Рух в Словении сыграл вничью с мощной австрийской командой

Матч против «Хартберга» закончился со счетом 1:1

03 февраля 2024, 19:52 |
308
0
Рух в Словении сыграл вничью с мощной австрийской командой
ФК Рух

Сегодня, 3 февраля 2024 года, состоялся товарищеский матч между украинским «Рухом» и австрийским «Хартбергом». Игра закончилась со счетом 1:1.

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«Желто-черные» высоко прессинговали своих оппонентов и это дало свои плоды: Роман перехватил мяч и отдал на Пастуха, который быстро сориентировался в штрафной площадке и точным выстрелом открыл счет в поединке на 19-й минуте. Но на 90-й минуте Провиденс ударом головой замкнул подачу Сангаре и сравнял счет в матче.

В итоге, упущенная победа и счет 1:1.

Товарищеские матчи. 3 февраля

«Рух» – «Хартберг» – 1:1

Голы: Пастух, 19 – Провиденс, 90

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Рух Львов Хартберг Евгений Пастух (футболист)
Источник Sport.ua
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