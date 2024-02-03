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Товарищеские матчи
Рух Львов
03.02.2024 14:30 - : -
Хартберг
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 февраля 2024, 09:07 | Обновлено 03 февраля 2024, 09:17
24
0

Рух – Хартберг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 февраля в 14:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Словении

03 февраля 2024, 09:07 | Обновлено 03 февраля 2024, 09:17
24
0
Рух – Хартберг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Львовская «Рух» проводит контрольный матч на зимних сборах в Словении.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником полтавской команды будет «Хартберг» из Австрии.

Начало товарищеского матча запланировано на 3 февраля 14:30 по Киеву.

Рух – Хартберг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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