Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига03 февраля 2024, 09:07 | Обновлено 03 февраля 2024, 09:17
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Рух – Хартберг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 февраля в 14:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Словении
03 февраля 2024, 09:07 | Обновлено 03 февраля 2024, 09:17
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Львовская «Рух» проводит контрольный матч на зимних сборах в Словении.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником полтавской команды будет «Хартберг» из Австрии.
Начало товарищеского матча запланировано на 3 февраля 14:30 по Киеву.
Рух – Хартберг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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