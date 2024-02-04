Стала известна оценка Цыганкова за игру против Реал Сосьедад в Ла Лиге
Украинец провел на поле 80 минут
В субботу, 3 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Реал Сосьедад». Игра завершилась сухой ничьей.
Форвард Артем Довбик пропустил этот матч из-за травмы колена, а хавбек Виктор Цыганков вышел в стартовом составе. Украинец отыграл на поле 80 минут и был заменен. Цыганков получил от статистического портала WhoScored оценку в 6.8 баллов.
Героем матча был признан фулбек «Реал Сосьедад» Хави Галан, получивший от WhoScored самую высокую оценку в игре – 7.4 баллов.
Оценки матча Жирона – Реал Сосьедад от WhoScored
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юный воспитанник «красных дьяволов» в перспективе может стать одним из лидеров «сине-желтых»
В украинца мышечный дискомфорт