Стала известна оценка Цыганкова за игру против Реал Сосьедад в Ла Лиге

В субботу, 3 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Реал Сосьедад». Игра завершилась сухой ничьей.

Форвард Артем Довбик пропустил этот матч из-за травмы колена, а хавбек Виктор Цыганков вышел в стартовом составе. Украинец отыграл на поле 80 минут и был заменен. Цыганков получил от статистического портала WhoScored оценку в 6.8 баллов.

Героем матча был признан фулбек «Реал Сосьедад» Хави Галан, получивший от WhoScored самую высокую оценку в игре – 7.4 баллов.

Оценки матча Жирона – Реал Сосьедад от WhoScored