Мичел прокомментировал травму Довбика, из-за которой он пропускает матч
Украинец пропускает матч 23-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедад»
Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик пропускает матч 23-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедад» из-за мышечного дискомфорта, который он почувствовал на вчерашней тренировке.
Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал повреждения в украинца.
«Довбик испытывает определенный дискомфорт колена со вчерашнего дня. Он плохо себя чувствовал, и мы дали ему возможность отдохнуть сегодня, чтобы он вернулся как можно быстрее», – рассказал Мичел.
Ранее сообщалось, что Довбик из-за травмы колена может вылететь до конца сезона.
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