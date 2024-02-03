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  4. Мичел прокомментировал травму Довбика, из-за которой он пропускает матч
Испания
03 февраля 2024, 23:01 | Обновлено 03 февраля 2024, 23:14
1841
1

Мичел прокомментировал травму Довбика, из-за которой он пропускает матч

Украинец пропускает матч 23-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедад»

03 февраля 2024, 23:01 | Обновлено 03 февраля 2024, 23:14
1841
1
Мичел прокомментировал травму Довбика, из-за которой он пропускает матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик пропускает матч 23-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедад» из-за мышечного дискомфорта, который он почувствовал на вчерашней тренировке.

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал повреждения в украинца.

«Довбик испытывает определенный дискомфорт колена со вчерашнего дня. Он плохо себя чувствовал, и мы дали ему возможность отдохнуть сегодня, чтобы он вернулся как можно быстрее», – рассказал Мичел.

Ранее сообщалось, что Довбик из-за травмы колена может вылететь до конца сезона.

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травма Жирона чемпионат Испании по футболу травма колена Ла Лига Артем Довбик
Источник Marca
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Golhrenshtanga
Может и ничего серьезного,не нужно вестись на вбросы
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