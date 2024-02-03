Мичел прокомментировал травму Довбика, из-за которой он пропускает матч

Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик пропускает матч 23-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедад» из-за мышечного дискомфорта, который он почувствовал на вчерашней тренировке.

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал повреждения в украинца.

«Довбик испытывает определенный дискомфорт колена со вчерашнего дня. Он плохо себя чувствовал, и мы дали ему возможность отдохнуть сегодня, чтобы он вернулся как можно быстрее», – рассказал Мичел.

Ранее сообщалось, что Довбик из-за травмы колена может вылететь до конца сезона.