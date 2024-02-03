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Испания
03 февраля 2024, 22:03 | Обновлено 03 февраля 2024, 22:31
9871
16

Довбик рискует вылететь до конца сезона. Стали известны причины

У Артема травма колена, и его участие в Евро-2024 под вопросом

03 февраля 2024, 22:03 | Обновлено 03 февраля 2024, 22:31
9871
16
Довбик рискует вылететь до конца сезона. Стали известны причины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик пропустит следующий матч Ла Лиги против «Реал Сосьедад» из-за мышечного дискомфорта, который он почувствовал на вчерашней тренировке.

По информации испанского издания Mundo Deportivo, Довбик травмировал колено. Первое диагностирование повреждения украинца оказалось крайне неутешительным – у Артема проблема с мениском. Если серьезность травмы подтвердится, то Довбик рискует вылететь до конца сезона, включая и матчи сборной Украины отбора на Евро-2024, а возможно и сам турнир, если подопечные Реброва туда попадут.

В этом сезоне Артем Довбик провел в Ла Лиге за «Жирону» 21 матч, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.

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Артем Довбик Жирона Ла Лига травма травма колена чемпионат Испании по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024
Источник Mundo Deportivo
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Комментарии 16
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Kh75
мадридський костолом з Севільї все ще працює на Реал
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+9
Mr Voevudskiy
Пистец. такую форму набрал..
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+8
Gargantua
беда
и для Артема, и для Жироны, и для сборной
здоровья нашему Форварду
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+5
introvert
Якщо це правда, то шанси і Жирони, і збірної України на якісь вагомі здобутки цього року зменшуються просто катастрофічно. На жаль, ні у нас, ні у іспанців немає рівноцінної заміни Артему. Та що там рівноцінної - навіть такої-сякої нема.
Тож будемо сподіватися, що неправда. Або хоча б перебільшення.
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Nordenus
Это просто пи**** простите...
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+5
Евгений Кожушко
Це пиз.ець.
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+3
pricolist
Навіщо оці гадання на кавовій гущі зіграє не зіграє. Почекаємо даних від лікарів і тоді будемо думати що далі)
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+3
Kamon
Вот так всегда 
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+3
Sheva19
Ну все если правда Реал можно поздравлять с чемпионством 
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0
Octopus
У врача Руха Бабелюка еще главное не забыть спросить, какой тяжести травма. Он про Зинченко говорил, что того на три месяца травмировали, а его всего две недели не было.
Ответить
0
Michael Savchyn
та триндєцц...
одужання скорого, неборе
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0
Boodya
Якщо підтвердиться, то це дуже погано
Ответить
0
Лига конференций без динамо
Очень плохо очень  для сборной
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0
Обсервер Влад
Як кажуть у нас в селі: як не срачка, то пердячка
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0
BekXan
Це дупа і трансферу
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-1
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