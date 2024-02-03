Довбик рискует вылететь до конца сезона. Стали известны причины
У Артема травма колена, и его участие в Евро-2024 под вопросом
Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик пропустит следующий матч Ла Лиги против «Реал Сосьедад» из-за мышечного дискомфорта, который он почувствовал на вчерашней тренировке.
По информации испанского издания Mundo Deportivo, Довбик травмировал колено. Первое диагностирование повреждения украинца оказалось крайне неутешительным – у Артема проблема с мениском. Если серьезность травмы подтвердится, то Довбик рискует вылететь до конца сезона, включая и матчи сборной Украины отбора на Евро-2024, а возможно и сам турнир, если подопечные Реброва туда попадут.
В этом сезоне Артем Довбик провел в Ла Лиге за «Жирону» 21 матч, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.
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здоровья нашему Форварду
Тож будемо сподіватися, що неправда. Або хоча б перебільшення.
одужання скорого, неборе